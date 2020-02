Élodie et Joachim (Mariés au premier regard) dévoilent leur bague de fiançailles

Le conte de fées s'est poursuivi après le mariage. Contrairement à Mélodie ou Solenne, Élodie n'a eu aucune gêne lors du shooting photo. Et la soirée avec leurs proches n'a fait que confirmer qu'entre eux, c'était une évidence. Tout le monde était ému lors de leur première danse tant ils étaient fusionnels. Face à tant d'amour et de joie, la jeune femme a donc confié qu'elle pourrait passer à l'étape supérieure lors de la nuit de noces : "S'il est à côté, j'aurai peut-être envie d'être un peu dans ses bras. Et peut-être d'un peu plus que ça. Je crois que je suis prête. On verra au feeling." Espérons qu'ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants.