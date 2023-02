Elodie Fontan seins nus pour "tester" Philippe Lacheau : l'actrice assume sa curieuse stratégie

Leur nouveau film s'annonce comme le carton de l'hiver : cinq ans après l'énorme succès d'Alibi.com, la bande à Fifi revient avec la suite, dans laquelle Philippe Lacheau et Elodie Fontan reprennent leurs rôles de Greg et Flo, un couple qui va cette fois se marier mais qui adore surtout se chamailler. Et le duo, ensemble depuis 2014 dans la vraie vie, semble s'être quelque peu inspiré de la vraie vie : comme son personnage, Elodie Fontan adore embêter son amoureux !

Et parmi ses meilleures bêtises, on en trouve une qui a laissé son partenaire bouche-bée, comme il l'a raconté alors qu'ils étaient tous les deux invités sur Fun Radio. "Elodie adore essayer de me faire rire pendant les scènes, a-t-il d'abord expliqué, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a une scène où elle enlève son chemisier pour me montrer sa poitrine dans le film, et là pour essayer de me déconcentrer et de me faire rater ma prise, elle s'est dessiné un smiley sur le sein gauche et un smiley pas content sur le sein droit", a-t-il révélé sous les rires des présentateurs, alors que sa chérie protestait : "C'était juste pour tester ta concentration...".