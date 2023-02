"Je l'ai trouvée magnifique" : Philippe Lacheau amoureux, rares confidences sur ce jour où Elodie Fontan l'a "ému"

D'ordinaire plutôt discrets sur leur vie privée, Philippe Lacheau et Elodie Fontan se sont livrés à quelques confidences inédites ces dernières semaines ! Il faut dire que le réalisateur et l'actrice, en couple depuis 2014, sont à l'affiche d'Alibi.com 2, (la suite de leur énorme carton sorti en 2017) et retrouvent leurs personnages de Greg et Flo, toujours aussi amoureux et bientôt mariés.

Une étape qu'ils n'ont eux-mêmes par encore franchi. Malgré 8 ans d'amour et un petit Raphaël né en 2019, le couple n'est en effet pas marié. Mais une image pourrait bien avoir donné envie à Philippe Lacheau de mettre le genou à terre : celle de sa compagne en robe de mariée, lorsqu'ils ont tourné la scène du film.

"Je l'ai trouvée magnifique !, a-t-il d'ailleurs confié à nos confrères de Téléstar lors d'une interview confession. J'étais touché et ému. Forcément, ça me parlait parce que notre vie professionnelle s'entremêle un peu avec notre vie intime. Le mariage, j'y pense mais on verra. Chaque chose en son temps."

Crucial de ne jamais se prendre au sérieux

Une confession déjà faite plusieurs fois sur les plateaux de télé ou de radio : invité dans la matinale de Fun Radio la semaine dernière, il avait déjà révélé avec beaucoup d'humour que l'actrice le tannait pour le mariage et que "c'était pareil pour sortir ensemble", selon lui. Plus tard, dans les Enfants de la Télé, Laurent Ruquier l'avait mis mal à l'aise en l'interrogeant sur les débuts de leur couple.