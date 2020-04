Elodie Gossuin dévoile une photo dossier de son mari Bertrand, "du lourd"

Interrogée par Purepeople, Elodie Gossuin s'est confiée sur son nouveau quotidien depuis le début du confinement. Elle n'a pas caché être "angoissée et terrifiée par cette guerre" et pour ses amis qui sont en première ligne face au virus. Mais l'ancienne reine de beauté essaie de rester positive malgré tout et tente de s'occuper comme elle le peut : "J'ai redécouvert le plaisir de cuisiner, jardiner, jouer, de prendre le temps pour l'essentiel... Je le prends comme une chance que certains de mes amis n'ont pas parce qu'ils doivent sauver les autres. Des amies mamans sont même sans leurs enfants. Alors, même fatiguée, ce serait vraiment déplacé de se plaindre."