Elodie (Koh-Lanta 2021) blessée à l'entrejambe : sa fille en larmes en visionnant la scène

Le premier épisode de Koh-Lanta, Les Armes secrètes diffusé vendredi 12 mars 2021 sur TF1 a été marqué par l'élimination de Sylviane... et la lourde chute d'Elodie, blessée en pleine épreuve d'immunité ! Bien des mois après cette blessure, l'aventurière en garde des séquelles... et ses proches, qui ont découvert la séquence à la télévision, ont mal vécu le fait de voir ces images, notamment l'une de ses filles.

Lors de la première épreuve en équipe de Koh-Lanta, Elodie a souffert. Alors que les candidats devaient un par un passer d'un point à un autre via une poutre au beau milieu de l'océan, la belle a glissé et est violemment tombée les jambes écartées sur la planche de bois. En vidéo sur Instagram, Elodie donne de ses nouvelles après cette grosse chute. "J'ai eu un sacré hématome, je ne vous donnerai pas plus de détails que ça sur les conséquences de cette chute", lâche-t-elle. Plus encore, cette mère de deux enfants avoue avoir eu besoin de temps avant que les marques physiques de l'accident ne disparaissent.

Elodie chute lourdement dans Koh-Lanta, sa fille en larmes devant la scène

Vendredi 12 mars 2021, c'est en famille qu'elle a visionné le premier épisode de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Et elle était loin de se douter que la séquence de sa chute provoquerait tant de peine à ses proches... "C'était douloureux en regardant l'épisode, j'ai toutes les émotions qui sont revenues", avoue Elodie. Mais c'est pour l'une de ses filles que le spectacle a été le plus compliqué à regarder : "Ma petite poulette de 5 ans, à chaque fois qu'on revoyait ma chute, elle était en pleurs..."

Même si tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, il faut dire que la chute d'Elodie a été impressionnante. Le choc a été d'une telle violence que la jeune femme a pensé au pire... "J'ai cru sur le moment que je m'étais fêlé le pubis en deux. Vraiment", a-t-elle lâché, toujours sur le réseau social de partage d'images. Mais après des soins rapides sur place, la belle a pu retrouver son équipe et poursuivre l'aventure sans encombre !