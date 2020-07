Elodie (Mariés au premier regard) : Malaise lors d'une virée en famille

Ce mardi 28 juillet 2020, d'anciens participants à Mariés au premier regard (M6) se sont retrouvés en famille à Lyon. Le couple formé par Elodie et Joachim, candidats de la saison 4 diffusée début 2020, a profité du beau temps en compagnie des parents du jeune homme. Mais, la journée ne s'est pas déroulée sans accroc...

C'est au jardin botanique de Lyon, plus précisément au Parc de la tête d'or qu'Elodie, son amoureux et sa belle-famille ont partagé une après-midi ensoleillée. Après un instant au calme et à l'ombre sur la belle pelouse du lieu, une petite virée en pédalo s'est imposée. Sur une première embarcation, Elodie était avec son amoureux Joachim – qui avait touché les téléspectateurs en racontant son passé d'obèse victime de harcèlement – et le petit frère de ce dernier. Les parents de Joachim étaient à proximité, sur leur propre pédalo. "Je suis avec mon beau-frère, a-t-elle lancé en story sur Instagram. On conduit notre petit pédalo. Et mes beaux-parents sont juste ici. Philippe fait des photos au lieu de pédaler..."

Si Philippe, le beau-père d'Elodie, semblait à l'aise au point de jouer les photographes au début, il a vite regagné sa place. "Je ne supporte pas les coups de soleil", a-t-il lancé en pleine balade. Et il semblerait que le soleil tapait un peu trop fort pour lui. "La petite session pédalo est terminée. On a eu un blessé, ou plutôt un malaise. Le papa de Joachim ne s'est pas senti bien juste après, en descendant du pédalo, a lâché Elodie. Mais bon, ça va un petit peu mieux. Ils l'ont gâté : une glace, un verre d'eau... Il a de la chance, moi aussi je vais faire des malaises ! Non je rigole, ce n'est vraiment pas marrant en plus."

Une nouvelle qui a alerté les internautes. Ils ont en effet été nombreux à s'interroger sur l'état de santé du papa de Joachim. C'est alors qu'Elodie a de nouveau pris la parole, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, afin de rassurer. "Je suis désolée, je ne voulais pas vous inquiéter. Je vous rassure, Philippe va bien. C'était un coup de chaud. Il va reprendre ses esprits, tout va bien", a-t-elle assuré.

Plus de peur que de mal donc !