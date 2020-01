Joachim (Mariés au premier regard) ex-obèse et victime de harcèlement

Joachim (31 ans) est coach sportif. Le candidat de Mariés au premier regard 2020 (M6) entretient donc son corps quand il n'est pas en séance avec un client. Pourtant, l'époux d'Elodie est mal dans sa peau. Comme il l'a expliqué lors de son portrait, il était obèse quand il était plus jeune et depuis, il a bien du mal à reprendre confiance en lui. Un sujet sur lequel il s'est confié auprès de Télé Loisirs.

"L'accent est mis sur le fait que j'ai eu un passé en tant qu'obèse et que j'ai eu des difficultés à l'école. On m'entend dire que je me faisais cracher dessus. C'était une période très très dure, maintenant ça va mieux même si des fois ça m'arrive encore d'y repenser. Aujourd'hui, c'est devenu une force. J'y repense de temps en temps. Il faut jamais oublier d'où on vient mais cela me perturbe beaucoup moins qu'avant", a-t-il confié dans un premier temps.

Joachim a ensuite rappelé avoir perdu pas moins de 45 kilos quand il avait 15-16 ans. Son déclic ? "Un matin je me suis réveillé, je suis allé voir mes parents car je ne me supportais plus. Je suis quelqu'un de très têtu et très obstiné. Quand j'ai une idée en tête pour me la faire enlever, c'est impossible. A l'époque, nous sommes allés voir un diététicien qui m'a donné des conseils au niveau de l'alimentation. Je suis entré dans les pompiers volontaires à l'âge de 16 ans. A ce moment-là, je débute une activité physique. Je me suis mis à courir et j'y ai pris goût." Après être resté dans cette branche durant treize ans, il a été militaire durant cinq années avant de devenir coach sportif.

Son parcours a inspiré de nombreuses personnes. Après la diffusion de l'émission du 20 janvier, nombreux sont les téléspectateurs à l'avoir contacté : "J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui vivaient la même chose que moi. Je ne vous cache pas que j'ai subi du harcèlement scolaire. Il y a des enfants de moins de 10 ans qui subissent ça tous les jours et qui vont jusqu'à se suicider... Je me dis si je peux être un leitmotiv pour ces personnes-là, leur montrer l'exemple. Le fait d'être médiatisé aujourd'hui me rend heureux car cela me permet de toucher beaucoup plus de gens."