Elodie (Mariés au premier regard) transformée : nouveau look depuis le tournage

Lundi 10 février 2020, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance d'Elodie, (27 ans), préparatrice en pharmacie, dans Mariés au premier regard 2020. Si au moment du tournage, la potentielle femme de Rémi (35 ans, technicien de qualité) était brune, elle a changé de style capillaire depuis.

Cela fait plusieurs mois que le tournage de l'émission de M6 a été mise en boîte. Et, comme Sarah, la candidate a souhaité s'offrir une nouvelle coiffure depuis, chose que les internautes ont pu le découvrir dans ses stories Instagram lundi. A l'occasion de la diffusion du premier épisode dans lequel elle apparaissait, Elodie a réuni ses amies proches pour suivre ses aventures avec Rémi. Et, avant de se regarder, le jeune femme a pris le temps de s'immortaliser avec elles, l'opportunité de découvrir qu'aujourd'hui, elle est blonde. Elle s'est également offert un carré un peu plus court, un nouveau style qui lui va à ravir.

Nous ne savons pas si Rémi aurait été davantage séduit en la découvrant ainsi. Il l'a, en tout cas, trouvée "mignonne" lorsqu'il l'a découverte pour la première fois, à la mairie de Grans. A l'époque, elle était brune et avait une coupe légèrement plus longue. Mais leur union pourrait bien être compromise à cause de l'attitude de la jeune femme. Tétanisée par le stress, Elodie avait bien du mal à regarder le candidat. "J'ai peur qu'elle dise non, donc c'est possible que je dise non avant elle. Si elle ne veut pas, c'est mort, je ne vais pas l'épouser", a-t-il expliqué, déçu de ne pas avoir séduit au premier regard. Il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour connaître l'issue de ce mariage.