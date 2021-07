Élodie Navarre victime d'un grave accident : "J'ai eu une greffe osseuse, j'ai réappris à manger seule"

Parfois la vie ne tient pas à grand-chose et c'est certainement ce qu'a dû se dire Élodie Navarre il y a quelques années. La jeune comédienne aujourd'hui âgée de 42 ans a frôlé la mort lorsqu'elle était plus jeune.

Je suis tombée dans un ravin, je me suis tout cassé. Les bras, les coudes, les doigts, les jambes...

Si elle peut jouir d'une belle carrière d'actrice – elle sera dans le prochain long-métrage de Jean-Jacques Annaud – Élodie Navarre a cru que cela ne serait jamais le cas. Dans une entrevue accordée en juin 2009 au magazine ELLE, l'actrice est revenue sur le terrible accident qu'elle a eu lorsqu'elle avait 22 ans alors qu'elle était en Grèce avec une amie. Durant une sortie, elle a été percutée par une voiture, le début d'un terrible calvaire. "Je suis tombée dans un ravin, je me suis tout cassé. Les bras, les coudes, les doigts, les jambes... J'ai eu une greffe osseuse", dévoile-t-elle à nos confrères.

Une terrible épreuve qui ne fait alors que commencer pour Élodie. "J'ai suivi une rééducation dans un centre pour sportifs de haut niveau. Je boitais. On me disait : 'Sarah Bernhardt ne se posait pas de questions, accroche-toi.' Mais moi, je pensais ne jamais remonter sur scène", avoue-t-elle à l'époque.

Pendant un an, j'ai réappris à marcher, à manger seule

Commence alors une longue rééducation et la comédienne doit alors réapprendre les choses les plus basiques. "Pendant un an, j'ai réappris à marcher, à manger seule. Quand j'ai été autorisée à partir en Australie avec mes béquilles, j'ai su que je tenais le bon bout. En revenant en France, un mois après, je faisais mes premiers pas", conclut-elle.