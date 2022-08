Elsa Bois (Danse avec les stars) séparée d'Adrien : une rupture qui a fait parler...

En 2021, Elsa Bois débarquait en tant que danseuse professionnelle dans l'émission Danse avec les stars. Déjà repérée par le passé sur le petit écran dans l'émission Qui sera le meilleur ce soir ? (qu'elle a remporté en 2010), elle avait également dansé avec Emmanuel Moire et Fauve Hautot en 2012 lors d'un prime de la saison 3 de l'émission Danse avec les stars. En couple avec Adrien au moment de son arrivée dans la onzième saison de DALS, la jolie jeune femme semblait avoir eu un réel coup de coeur (amical) pour son partenaire Michou.

Très tactiles (danse oblige !), Elsa Bois se rapprochait un peu plus à chaque prime du Youtubeur. Une situation qui ne semblait pas pour autant inquiéter son petit ami de l'époque, comme elle le confiait auprès de Télé-Loisirs peu de temps après le début des primes. "Il me soutient et va m'accompagner tout au long de cette émission" confiait-elle. Premier fan de sa chérie, Adrien ne se doutait pas une seule seconde de la romance qui commençait à se tramer entre Elsa et Michou. "Tu es magnifique et tu mérites tout ce qui t'arrive" lui écrivait-il d'ailleurs sous plusieurs publications de l'émission.

On s'est séparés

Deux mois après le début de l'émission, le couple se sépare. "On n'est plus ensemble. On s'est séparés il y a peu" confiait la jeune femme à Télé-Loisirs expliquant que sa participation dans l'émission de danse avait "été un peu compliquée" pour son petit-ami. "La visibilité qui découle de l'émission et la distance, car il n'habite pas à Paris", seraient les raisons de leur séparation. Rien à voir avec Michou donc.

Interrogée sur une potentielle idylle avec le Youtubeur, la jeune ferme niait d'ailleurs en bloc toute relation et affirmait qu'il ne s'agissait que d'une belle et platonique amitié : "On en rigole souvent, indiquait-elle, C'est plus un running gag qu'autre chose. On s'entend vraiment très bien et je suis très contente d'avoir vécu ça avec lui." Le 19 novembre, les téléspectateurs aperçoivent pourtant un bisou entre Elsa et son partenaire pendant la chorégraphie. "Certains ont beaucoup zoomé et, apparemment, on aurait pu dire que... Mais non, il n'y a pas eu de bisou" avait-elle alors déclaré.

Finalement en janvier 2022, Elsa Bois a confirmé sa romance avec Michou. "Je suis tombée amoureuse" a-t-elle écrit en légende d'un cliché où elle câline tendrement le Youtubeur.