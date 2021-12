Elsa Fayer mariée à Zach, évoque l'infidélité : "Je suis devenue beaucoup plus tolérante"

Elsa Fayer est de retour à la télévision avec une nouvelle saison de 10 Couples parfaits, le 3 janvier 2022 à 18h sur TFX, une émission de télé-réalité sur l'amour et ses obstacles. Forcément, lorsqu'on anime ce type de programme, on est questionné sur sa vie sentimentale. Elsa Fayer a donc fait des confidences au magazine Public.

La présentatrice de 47 ans qui avait déjà animé Qui veut épouser mon fils ? aime l'émission qu'elle anime au point de la regarder avec ses deux filles de 11 ans, les jumelles Emy et Liv (elle aussi la maman de Ambre née de son précédent mariage). "Elles adorent ! Elles me reconnaissent bien, je suis la même que dans la vie. Apparemment, j'ai trop tendance à corriger les fautes de français...", lance-t-elle. Mais entre regarder une émission de télé-réalité et y participer il y a une frontière qu'elle aimerait que ses filles ne franchissent pas : "Je les mettrai en garde, car je ne crois pas qu'elles aient les armes. (...) Même si je ne dirai jamais non à mes enfants, je crois qu'elles n'en n'auront pas envie".

Assez parlé des enfants, place aux amours. Elsa est la femme comblée d'un certain Zach Hanoun, qu'elle a épousé dans le plus grand secret. L'heureux événement a eu lieu le 20 septembre 2016, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Interrogée sur la longévité du couple et le fait que celle-ci rime avec fidélité, la belle quadra répond de façon sincère : "A 25 ans, je vous aurais dit oui, à mon âge je vous dis non. Je suis devenue beaucoup plus tolérante là-dessus. Un couple c'est long, ça renaît de ses cendres en permanence. Pour ma part, je préfère ne pas savoir. Quand on a des enfants, une vie à laquelle on tient, évidemment ce n'est pas simple à gérer, mais je serais très naïve de vous dire que j'en suis encore là."

A Purepeople, en 2020, Elsa Fayer faisant de tendres confidences sur son mari : "Oui c'est mon match parfait (rires). Moi je me suis mariée très jeune, j'avais mon premier match parfait, et puis après la vie fait qu'on a envie d'autre chose, et aujourd'hui bien sur c'est mon mari, accordé avec mes enfants et mes envies et c'est un travail de tous les jours, la vie de couple. Être en couple c'est au quotidien, dire les choses, dire où en est, ce qu'on ressent, oser, faire le tri dans ses propres envies, essayer plein de choses, c'est toute la vie le match parfait, c'est comme l'amour, ça s'entretient."