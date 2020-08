Elsa Fayer mariée à Zach : rares confidences sur leur vie de couple (EXCLU)

Depuis 2017, Elsa Fayer porte le programme 10 couples parfaits sur TFX. La nouvelle et quatrième saison débarque d'ailleurs ce lundi 17 août 2020 et l'animatrice nous a parlé des nouveautés attendues lors d'une interview. Dans ce même entretien, elle a fait le point sur sa carrière fortement marquée par des programmes romantiques. On se souvient notamment de son implication dans les émissions Mon incroyable fiancé ou encore Qui veut épouser mon fils ?, ce qui fait d'elle une véritable pro de l'amour.

"Je suis une amoureuse de l'amour et en même temps je suis quelqu'un qui analyse énormément les comportements humains. Je pense que sans amour on se sent très seul et très vide donc on aspire tous à trouver l'amour, sous toutes ses formes. Donc voilà, tout ce qui touche à l'amour, ça a tendance à m'intéresser et surtout j'aime aller à la découverte de personnalités, essayer de comprendre qui elles sont", nous a-t-elle confié.

Dans 10 couples parfaits, il est question de trouver son "match parfait". Un sujet passionnant pour Elsa Fayer qui est cependant très lucide sur la question. "Un match parfait c'est quelqu'un qui nous correspond au moment où on vit quelque chose. Ça dépend de notre évolution de vie, le match parfait c'est pas un conte de fées. C'est quelqu'un qui nous correspond vraiment profondément, pas physiquement, pas forcément mentalement, c'est quelqu'un qui s'accorde avec notre personnalité, nos envies du moment, et qui peut nous accompagner un maximum sur un projet de vie, donc c'est très différent d'une personne à une autre, selon ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit", estime-t-elle.

Son mari, son match parfait

Et à 45 ans, Elsa Fayer est heureuse de pouvoir affirmer qu'elle a bel et bien trouvé son match parfait, en la personne de Zach Hanoun, qu'elle a épousé en 2016 et avec qui elle a eu des jumelles (nées en 2010). "Oui c'est mon match parfait (rires). Moi je me suis mariée très jeune, j'avais mon premier match parfait, et puis après la vie fait qu'on a envie d'autre chose, et aujourd'hui bien sur c'est mon mari, accordé avec mes enfants et mes envies et c'est un travail de tous les jours, la vie de couple. Être en couple c'est au quotidien, dire les choses, dire où en est, ce qu'on ressent, oser, faire le tri dans ses propres envies, essayer plein de choses, c'est toute la vie le match parfait, c'est comme l'amour, ça s'entretient".

Le confinement fut d'ailleurs une belle manière pour tous les couples de tester leur relation. Mais pour Elsa Fayer, malgré la peur et l'incertitude qu'offrait cette période, se retrouver avec les siens était un vrai bonheur. "Moi personnellement je rentrais du tournage des 10 couples parfaits et je n'avais pas vu mes enfants pendant deux mois et mon mari aussi, donc j'étais très contente dans un premier temps de me retrouver confinée avec ma petite famille, sans le boulot sans rien. Il n'y avait plus qu'eux, donc on a essayé d'en faire un moment agréable".

