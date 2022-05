Isabelle Ithurburu et Elsa Fayer radieuses, Magali Berdah décolletée... Folle soirée pour des bijoux de luxe !

Elles étaient toutes en beauté ce mercredi à Paris : de nombreuses célébrités se sont retrouvées dans un bel hôtel de la capitale pour profiter de la nouvelle collection de la créatrice Helena Joy. Souriantes, elles ont notamment pu échanger entre collègues, comme les deux présentatrices Isabelle Ithurburu et Laurie Cholewa, rayonnantes.

Si la première avait laissé à la maison son compagnon Maxim Nucci et leur petite Mia, presque 4 ans, la seconde a été ravie de retrouver sa grande copine Sandra Sisley , vêtue d'un tailleur rose éclatant. Très souriante, comme à son habitude, la femme de Tomer Sisley a posé avec son amie, qui était elle aussi venue en célibataire, sans son mari Greg Levy ni leurs deux enfants, Rose (3 ans et demi) et Niels (2 ans). Sandra Sisley s'est également bien amusée avec Elsa Fayer, rayonnante dans une veste à fleurs.

D'autres copines (et collègues !) se sont également amusées à essayer tous les colliers : Lilou Fogli et Vanessa Guide. Toutes les deux actrices, les deux jeunes femmes de 41 et 38 ans ont posé ensemble et avec la créatrice. Egalement comédiennes, les magnifique Patricia Contreiras, Laetitia Fourcade et Agatha Maksimova avaient l'air très heureuses d'être présentes. Frédérique Bel, quant à elle était très sexy, en mini combinaison blanche et bottes de cuir.

Magali Berdah n'a pas non plus laissé passer l'occasion de découvrir ces magnifiques nouveaux bijoux. La célèbre agente d'influenceurs était très souriante, vêtue d'une jupe de cuir, d'un chemisier très décolleté et de bottes. Certaines personnalités de la mode étaient également présente : elle y a croisé au photocall le créateur de mode Christophe Guillarmé. Celui-ci n'avait rien laissé au hasard dans son look : il portait en effet un pantalon noir et blanc, un tee-shirt noir et un foulard noué autour du cou. Son blouson de cuir négligemment posé sur les épaules, il a profité de sa soirée avec la créatrice, Hélena Joy et tous les invités, dont faisaient également partie Aurélia Khazan, l'ancienne animatrice télé Cécile Siméone (venue avec sa fille en famille).