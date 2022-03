Clovis Cornillac et sa femme Lilou, PPDA et les VIP en soirée pour le Gala du Coeur

La nouvelle édition du Gala du Coeur, en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, a eu lieu le 28 mars à la Salle Gaveau, dans le 8e arrondissement de la capitale. Un évènement qui braque les projecteurs sur l'association qui lève des fonds afin de financer l'opération cardiaque en France de plusieurs centaines d'enfants gravement malades et issus de pays défavorisés.

Lors de cette belle soirée, il fallait notamment compter sur l'acteur Clovis Cornillac, actuellement à l'affiche du film L'Ombre d'un mensonge. Ce dernier était venu avec sa femme Lilou Fogli. Le charmant couple a par exemple pu croiser le docteur Frédéric Saldmann et sa femme Marie, ainsi que Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, ou encore Patrice Leconte avec sa femme Agnès Béraud, Emmanuelle Galabru et son compagnon, le prince Michel de France et sa femme la princesse Barbara... S'il y avait de l'amour dans l'air, tous avaient à coeur de mettre la lumière sur les actions menées par Mécénat Chirurgie Cardiaque, représentée lors du gala par Francine Leca.

La liste des VIP était véritablement impressionnante et l'on peut aussi citer la présence de l'ancien journaliste et présentateur du JT Patrick Poivre d'Arvor, qui faisait un rare déplacement mondain malgré les lourdes accusations qui pèsent contre lui, Danièle Gilbert, Sylvie Elias Marshall, Gabrielle Lazure et sa fille Emma, Satya Oblette, Pauline Lefèvre - qui avait sans doute laissé ses jeunes enfants à son mari - ou encore Jeanne d'Hauteserre (maire du 8e arrondissement de Paris), Béatrice Uria-Monzon, Jean-Charles de Castelbajac, Laurent Amar, Dounia Coesens, Emmanuelle Boidron, Tonya Kinzinger, Pierre Barde, Annabelle Milot, Agatha Maksimova, Christophe Guillarmé, Alix Benezech, Sophie Cluzel, Roselyne Bachelot...

Ce gala du coeur est véritablement important pour l'association et ses finances. Par exemple, lors de l'édition qui se tenait en 2019, un très joli chèque d'un montant de 516 000 euros avait été récolté, permettant ainsi d'opérer pas moins de 43 enfants dans le besoin !