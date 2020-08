10 couples parfaits : Elsa Fayer promet une saison "très mouvementée"

L'émission 10 couples parfaits fait son grand retour sur TFX lundi 17 août 2020. Le programme, apparu en 2017 pour la première fois, s'offre une rafraîchissante quatrième saison, laquelle s'annonce d'ores et déjà bien différente pour les téléspectateurs. Un casting haut en couleur, de nouveaux challenges mais toujours le même but : trouver son match parfait et remporter les 200 000 euros en jeu.

La présentatrice Elsa Fayer a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com, l'occasion pour elle de faire le point sur cette saison. "Cette année, on a insufflé des nouveautés qui vont venir pimenter et bousculer le jeu et forcer les candidats à se poser encore plus de questions sur quelle est la personne qui leur correspond", annonce-t-elle d'emblée. Ainsi, au-delà des date challenges, des love machines ou encore des cérémonies des couples, ils découvriront un écran coeur, "qui va être un pilier de l'aventure". "Il va leur faire des annonces surprise et parfois des dates vont leur être proposés qui vont être assez improbables", explique-t-elle. Mais ce n'est pas tout, "il y aura aussi la roue du destin qui va former des binômes et permettre à chacun des candidats de partir à la rencontre de personnalités qu'il n'envisageait pas. Il y aura aussi beaucoup d'invités surprise, qui vont être des proches de bons conseils, en tout cas des invités qu'ils connaissent bien et qui vont les aider dans leur quête, ça va être un élément important". Avec toutes ces nouvelles règles, Elsa Fayer promet une aventure "très mouvementée".

Des personnalités déjà connues au casting

D'autant plus que des visages bien connus vont intégrer le jeu. En effet, on retrouvera Sebby Daddy ainsi que son frère Bryan (Secret Story), mais également Anthony Alcarez (Les Princes et les Princesses de l'amour), Maissane (Les Marseillais), Adrien Laurent (Les Anges) ou encore Safia, la soeur de Milla Jasmine vue dans Les Princes de l'amour. Mais pour Elsa Fayer, cela ne changera rien à la nature du programme. "Il y a toujours vingt candidats, il y a toujours des anonymes, il y a quelques personnalités qui sont déjà connues. Il n'y a pas d'avantage, ils sont sur un pied d'égalité et vivent tous la même aventure, ils ont tous besoin de rencontrer l'amour et pour le public ça peut être intéressant. Certaines personnalités ont vécu des échecs sentimentaux dans d'autres émissions, on croit les connaître et dans les 10 couples parfaits ils vont être obligés de montrer leur vraie personnalité parce que c'est l'émission qui l'oblige aussi".

De son côté, Elsa Fayer sera toujours auprès d'eux pour fixer les règles, mais aussi pour apporter son regard extérieur : "Je suis là, dit-elle, pour les accompagner à la découverte d'eux-mêmes, à faire tomber les masques pour qu'ils y voient clair dans leur potentiel match." Très protectrice avec ce programme, Elsa Fayer veut croire en son bon intérêt pour les candidats et surtout en sa capacité à leur faire rencontrer l'amour, le vrai. "Je pense qu'il est possible de rencontrer l'amour partout en fait. Il faut juste qu'on ouvre la porte. Dans cette émission, leur travail est déjà à moitié fait. Ce qui intrigue et motive les candidats, c'est de se dire 'ouah, il y a des gens qui se sont posés sur ma propre personnalité, sur mes envies, et qui ont cherché mon alter ego'. Dans la vie ça n'arrive pas, on le cherche tout seul."

Les 10 couples parfaits saison 4, dès lundi 17 août 2020 à 18h sur TFX.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com