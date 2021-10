Elsa Lunghini et le mariage : pourquoi elle n'a jamais voulu passer ce cap avant sa rencontre avec Aurélien

Comme beaucoup de femmes, Elsa Lunghini n'a jamais vraiment voulu se marier. La comédienne de la fiction Ici tout commence (TF1) a changé d'avis lorsqu'elle a rencontré l'homme de sa vie, Aurélien Cheval, si bien qu'elle a craqué en 2013 après la demande en mariage de son homme. "Je n'ai d'ailleurs jamais voulu me marier avant de rencontrer mon mari, je trouvais que c'était accessoire le mariage", expliquait-elle à Gala en juillet 2021.

Le mariage s'est révélé comme une évidence dans les bras de son homme. Ils ont ainsi choisi une cérémonie en mairie, aussi sobre que solennelle. "Avec lui, ça a pris tout son sens car c'était une chose que ni lui ni moi n'avions vécu avant, et que nous pouvions découvrir ensemble, qui allait nous appartenir. C'était symbolique en fait. Ce n'était pas du tout le truc protocolaire, ni un fantasme de petite fille que, d'ailleurs, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais été très girly !", avait-elle développé auprès de nos confrères.

Aujourd'hui, Elsa Lunghini et son homme Aurélien Cheval continuent d'être partenaires de vie et de développer des projets à deux. "Avec mon mari, on a un poids lourd, un quinze tonnes aménagé avec lequel on parcourt le monde. Il avait déjà ce projet quand on s'est rencontrés, et moi j'avais très envie aussi d'une vie libre comme ça. Alors dès qu'on ne travaille pas ni l'un ni l'autre, on part. On ne pense qu'à ça. Et on fait du son, de l'image, de la vidéo...", avait expliqué celle que l'on retrouve aujourd'hui dans Meurtre à Lille sur France 3, à Gala.

Ancien champion de kick-boxing et coach, Luigi (27 ans) suit toujours une carrière de comédien. On a notamment pu le voir dans Munch ou encore Candice Renoir. Ce dernier est né de la relation de sa maman avec le musicien allemand Peter Kröner.