Elsa Lunghini sensuelle en dentelle, Lola Dewaere audacieuse en mini-jupe pour Canneseries

Les célébrités s'enchaînent comme des épisodes du côté du Festival CanneSéries. Du 1er au 6 avril 2022, à l'occasion de la 5e édition de l'évènement, la ville de Cannes frémit aux rythme des rencontres, des projections et des séances de dédicaces. Et la deuxième journée de cette programmation était riche en émotions puisqu'elle laissait la part belle aux productions françaises, notamment aux séries quotidiennes. Outre les héros de Demain nous appartient et Plus belle la vie, quelques fiers représentants d'Ici tout commence, diffusé du lundi au vendredi sur TF1, étaient également de la partie.

Lucien Belves, Frédéric Diefenthal, Pola Petrenko et Elsa Lunghini avaient effectivement pris le train pour se rendre jusque sur la Côte-d'Azur afin de prendre la pose pour les photographes. L'interprète de Clotilde Armand, la fille du célèbre chef fondateur de l'Institut - Francis Huster -, avait opté pour un joli brin de dentelles et un cache-coeur pour l'un des photocalls, puis une tenue plus classique pour une autre session photographique. Michele Alhaique, Arianna Becheroni et Carlotta Antonelli sont également venues fouler le tapis rose du Palais des Festival pour la série Bang Bang Baby, tout comme Sara Mortensen et Lola Dewaere, pour Astrid et Raphaëlle.

Lola Dewaere, venue répondre aux questions du public, avait sorti une tenue qui a hypnotisé l'audience. "J'aime faire des trucs dangereux qui me sortent de ma zone de confort", expliquait la fille de Patrick Dewaere au micro, quand elle a entendu résonner dans la salle : "Comme porter une mini-jupe quand t'es en face du public ?" Si elle l'a pris à la rigolade et le mentionne dans sa story Instagram, la comédienne est repartie un peu sur sa faim du Festival Canneseries, elle qui aurait adoré avoir un planning plus léger. "Ce fut le parcours du combattant, c'est allé tellement vite, rappelle-t-elle sur le réseau social. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu être plus avec vous, désolée de ne pas avoir été disponible pour les dédicaces et photos, on a fait ce qu'on a pu, mais je suis quand même très frustrée. Merci pour vos merveilleux retours sur l'épisode 6 de la saison 3. On vous aime fort fort..."