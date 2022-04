Sydney Sweeney en décolleté incroyable, Gillian Anderson émue sur la scène du festival Canneseries

Le tapis rouge s'apprête à recouvrir les marches du palais des festivals. Comme le veut la tradition, le mois de mai se fera en cinéma du côté de la Côte-d'Azur, avec l'organisation du Festival international du film de Cannes. Mais cette 75e édition ne sera pas le seul évènement de l'année puisqu'avant de se parer de rouge, la ville a opté pour le rose. Du 1er au 6 avril 2022, c'est le cousin éloigné de la compétition, Canneseries, qui illumine la ville de ses projections multiples et de ses invités cinq étoiles.

Pour cette cinquième saison, c'est Fanny Herrero, à l'origine des séries Dix pour cent et Drôle (Netflix), qui préside le jury. Ce dernier se compose de Denis O'Hare, star d'American Horror Story entre autres, d'Anne Marivin, de Daniel Pemberton et de l'américano-islandais Ólafur Darri Ólafsson. Pour venir applaudir les différents épisodes défendus lors de Canneseries, la planète entière a fait le déplacement. Ont été aperçus sur le tapis rose : Gillian Anderson - Sex Education, The Crown -, Sydney Sweeney - Euphoria -, le chanteur Soprano, Lola Dewaere et Sara Mortensen d'Astrid et Raphaëlle, Hugo Becker - Je te promets, Osmosis -, Olivier Barthelemy, Hélène Sémonin et son mari Franck Sémonin, François Feldman, Genie Godula et notre ancienne ministre de la culture Fleur Pellerin.