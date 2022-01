Marilou Berry dans Je te promets : ce qu'elle a refusé de faire sur le tournage

Quand elle a accepté son rôle dans la série Je te promets, Marilou Berry a émis quelques doutes. Maud Gallo, la jeune femme qu'elle incarne sur TF1, était décrite, dans le scénario, comme étant "en surpoids", "n'arrivant pas à maigrir" et "cherchant un sens à sa vie". Ce qui aurait pu être réalisé, à l'écran, de manière extrêmement maladroite. Heureusement, la comédienne de 38 ans a eu son mot à dire en participant à l'aventure. C'est ce qu'elle assure dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours.

J'ai refusé de porter des prothèses

"On voit peu de gros à la télévision ou au cinéma, regrette la maman du petit Andy. Pour moi, il n'y a que deux manières d'aborder cette thématique. Soit un comédien enveloppé joue un rôle lambda, et le fait qu'il soit gros n'est pas un sujet. Soit le scénario parle des souffrances que vivent éventuellement ces personnes-là. Maud est ce vecteur, et je suis ce que j'appelle 'la caution grosse'. Si j'estime qu'une situation est dégradante, moqueuse ou irréelle, je ne la joue pas. De la même manière que j'ai refusé de porter des prothèses pour paraître plus imposante. J'ai donc eu la liberté de poser, par mon vécu, des limites, et j'ai eu la chance d'avoir été écoutée."

C'est comme si j'effectuais un retour en arrière

Marilou Berry est à l'affiche de la saison 2 de la série Je te promets, diffusée sur la première chaîne le 31 janvier 2022. En se joignant à la fête, elle a retrouvé ses camarades, Camille Lou, Guillaume Labbé, Narcisse Mame ou Marc Riso. Mais pas seulement. L'actrice a côtoyé d'anciens démons pour pouvoir interpréter, au mieux, le personnage de Maud. "Contrairement à elle, j'ai fait le deuil de mon père [Philippe Berry, décédé le 5 septembre 2019, NDRL.], rappelle-t-elle. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été évident, pour moi, de me replonger dans cette période de ma vie pour y piocher des émotions à jouer à l'écran. C'est comme si j'effectuais un retour en arrière. Ce qui a fait bondir mon thérapeute !"

Retrouvez l'interview de Marilou Berry dans le magazine Télé 7 Jours du lundi 31 janvier 2022.