Emeline (Mariés au premier regard 2021) en couple : son petit ami est mannequin

La candidate de Mariés au premier regard 2021 a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram, le week-end du 26 juin 2021. Alors que le public la pensait célibataire depuis fin avril, Emeline a révélé qu'elle avait retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Frédéric.

La belle brune de 28 ans voit la vie en rose en ce moment. Et elle peut remercier l'amour pour ça ! Emeline est en effet de nouveau en couple. Une histoire d'amour qu'elle ne souhaite pas cacher à ses abonnés, pour preuve, elle a dévoilé une vidéo afin de présenter l'homme qui fait actuellement battre son coeur. Ainsi, les internautes ont pu découvrir des images d'un charmant brun et elle, complices. Entre câlins et bisous, les amoureux sont heureux et cela se voit ! "Les papillons sont revenus... Parfois, il n'y a pas besoin de parler... Toi, l'amour, tu n'étais pas si loin. Bienvenue à toi", peut-on lire en légende de la publication.