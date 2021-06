Emeline (Mariés au premier regard) et Fred, une relation "pas palpitante": révélations sur leur rupture

A l'instar de Mélina et Yannick, Emeline et Frédéric ont annoncé leur rupture à la suite de la diffusion du bilan final de Mariés au premier regard 2021 (M6), le 18 mai dernier. Les téléspectateurs ont découvert que c'est la belle brune qui était à l'origine de cette séparation. Interrogée par Gossip Room, elle en a dit plus sur les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision.

"J'ai décidé de rompre la première fois, au début d'année, parce que je faisais un peu des blocages. Dans mes relations passées, une fois que j'étais bien, je prenais un peu la fuite. Je ne sais pas si c'est dû au divorce de mes parents. Donc j'ai un peu pris peur par rapport à ça. Ce n'était pas une relation qui était palpitante, il ne se passait rien d'extraordinaire. J'avais l'impression que ça faisait trente ans qu'on était ensemble, qu'on tombait dans un quotidien et c'était plat en permanence", a tout d'abord confié Emeline.

Finalement, la belle brune de 28 ans a laissé une seconde chance à Fred après avoir beaucoup parlé avec lui, deux semaines après la rupture. "Il a vraiment mis l'accent sur mes blocages, sur tout ce qui se passait dans ma tête. (...) Je me suis dit que c'était quelqu'un comme ça qu'il me fallait. (...) J'ai écouté les experts aussi. Je me suis entretenue avec Pascal. Et mes proches aussi qui aiment bien Fred. Mais finalement, même après tout ça, il n'y a pas eu d'évolution. Pas l'évolution que j'attendais en tout cas", a poursuivi Emeline.

Lorsque la jeune femme a annoncé son choix à Frédéric, il a sans surprise tenté de la retenir. Mais pour Emeline, une nouvelle marche en arrière était impossible. "De mon point de vue, j'avais l'impression que la relation était déjà acquise. Il attendait juste qu'il y ait la fin du confinement histoire qu'on commence enfin quelque chose et qu'on voit ce que ça puisse donner. Mais après, comme je lui ai expliqué, la relation ce n'est pas au bout d'un an qu'on commence quelque chose. Il faut qu'elle se construise dès le début", a regretté la candidate qui ne voulait pas se forcer à rester dans cette relation sans aucune séduction, simplement parce qu'ils étaient mariés. Leurs 85% de compatibilité n'ont donc pas suffi.