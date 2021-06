Mélina (Mariés au premier regard) "trop relou" avec Yannick ? La raison de leur rupture dévoilée

L'issue n'a pas été heureuse pour Yannick et Mélina. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 (M6), compatibles à 77%, sont en instance de divorce. Interrogé par Sam Zirah, le beau pompier est revenu sur la raison de leur rupture.

Tout avait pourtant si bien commencé entre les anciens tourtereaux. Tous deux ont eu un coup de foudre à la mairie de Grans. Ils se sont donc unis devant leurs proches et ont vécu une histoire d'amour durant plusieurs mois. Mais coup de théâtre, ils ont annoncé leur rupture le lendemain de la diffusion du bilan final de l'émission, le 18 mai dernier. Et c'est Yannick qui a souhaité mettre un terme à cette relation comme il l'a expliqué lors de son interview "En Toute Intimité". Une décision mûrement réfléchie. "Je ne dis pas que je ne me suis pas battu, parce ce que je me suis battu. Mais au bout d'un moment...", a-t-il lancé. Mélina a bien tenté de le faire changer d'avis, mais il ne voulait pas "forcer au maximum".

"On s'est installés ensemble et c'est à partir de ce moment-là où on voit le vrai visage de la personne. Sur certains points, nous n'étions pas compatibles donc ça ne collait pas. Même en essayant de faire les choses bien, ça revenait. (...) Sans cette expérience là et ce mariage, elle et moi comme je lui ai déjà dit, ça n'aurait pas fonctionné. Ca aurait tenu un mois ou deux. Là, avec Mariés au premier regard, j'ai forcé les choses. Je pense qu'elle aussi à tout fait pour. Mais j'ai trop forcé", a confié Yannick.

Après avoir appris leur séparation, les internautes ont tenté de savoir ce qui avait poussé le beau métisse à prendre cette décision. Et, selon la plupart des personnes, c'est parce que Mélina serait "relou" ou qu'elle aurait "trop d'emprise". "C'est vrai que je suis quelqu'un de calme, posé et sans prise de tête. Mais quand je n'ai pas envie, je dis non. Après ce serait rentrer dans les détails mais les internautes ont certainement raison", a-t-il conclu.