Yannick (Mariés au premier regard 2021) à l'origine de sa rupture avec Mélina : "C'était trop..."

Mauvaise surprise pour les téléspectateurs de M6 qui suivaient Mariés au premier regard 2021. Alors qu'ils étaient apparus toujours aussi amoureux lors du bilan final, diffusé le 17 mai, Mélina (25 ans) et Yannick (29 ans) ont annoncé leur rupture le lendemain. Interrogé par Gossip Room, le charmant pompier est revenu sur ce qui l'a poussé à partir.

Tout avait pourtant si bien commencé entre les deux candidats compatibles à 77%. Tout comme Mélina, Yannick a eu un coup de foudre pour sa belle, lors de leur rencontre à la mairie de Grans. Ils se sont donc mariés devant leurs proches. Mais il y a environ un mois et demi, le jeune homme a pris la décision de mettre un terme à leur romance. "Elle attendait des choses chez un homme que moi je ne pouvais pas forcément lui donner. C'était trop demander pour moi. C'est ce qui fait un peu l'incompatibilité. Certainement le reste de pourcentage inconnu. J'ai vraiment commencé à me poser pas mal de questions mais voilà. On est mariés et j'ai voulu fermer les yeux sur certaines choses mais c'était, on va dire, contradictoire à ma façon d'être. Ça ne s'est pas fait tout de suite sur un coup de tête. Ça a été purement réfléchi", s'est-il justifié.

Malgré leur rupture, Yannick souhaite "tout le bonheur du monde" à Mélina. Et il aurait préféré que cela se termine autrement. "C'est une expérience particulière. On ne se connaît pas dès le début. Au fur et à mesure, on apprend à connaître la personne et on accepte ou pas, on tolère ou pas. Et au final pour nous deux, ça n'a pas marché. Ce n'était pas possible", a-t-il rappelé.

A l'heure actuelle, les anciens tourtereaux ne sont pas encore officiellement divorcés. Les démarches sont en cours. Après cela, Yannick ne souhaitera plus avoir de nouvelles de son ex. "On se sépare bien, même si on ne va certainement plus, en tout cas de mon côté, garder contact. Je suis dans ce fonctionnement là, ne pas garder contact avec ses ex. Ce serait trop dangereux et c'est aussi un manque de respect pour la future. Elle ne peut pas rester mon amie aujourd'hui", a-t-il conclu.