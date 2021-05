Mélina et Yannick (Mariés au premier regard 2021) toujours en couple : gros changement dans leur vie

On peut dire que Mélina (25 ans), éducatrice spécialisée, et Yannick (29 ans), agent de sûreté et pompier, ont eu un coup de foudre dans Mariés au premier regard 2021. Sans surprise, ils se sont donc unis devant leurs proches pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Un dîner sous haute tension chez les parents de la mariée a fini par mettre le feu aux poudres. La brunette n'a pas apprécié que son mari appelle sa mère, avec laquelle elle a des relations tendues, dans son dos. Une grosse dispute a donc éclaté avant leur bilan face aux experts. Ils sont tout de même restés mariés. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Comme on a pu le voir le 17 mai sur M6, ils ont d'abord fait le bilan de leur aventure, chacun de leur côté. Tous deux ont revu le moment où ils ont appris leur participation. "J'avais beaucoup d'attentes et au vu des mes exigences, c'était inenvisageable, je n'y croyais pas", a confié la belle brune. Yannick, lui, se demandait à quoi pouvait bien ressembler son épouse. Ils ont également revu les images de leur mariage, de quoi faire fondre Mélina en larmes. Et après avoir fait part de leur attirance et de leur complicité lors de la lune de miel ou de leurs premières tensions, il était enfin temps de savoir s'ils étaient encore en couple.

Six mois après leur mariage, Mélina et Yannick sont.. toujours amoureux. Ils ont même passé un nouveau cap. "Il y a eu beaucoup de changements, à commencer par mon installation chez Yannick", a déclaré la jeune femme. Et son mari de préciser : "Ca s'est fait tout seul. On était tout le temps ensemble." Petit à petit, Mélina a apporté sa petite touche dans son appartement, sans toutefois imposer des choses à Yannick. Aujourd'hui, ils ont leurs petites habitudes et sont comblés.

Depuis la fin du tournage, ils ont passé du bon temps en Suisse. Des premières vacances au ski qui se sont très bien passées. Ils ont également connu leur premier Noël. Une fête qu'ils ont partagée avec la maman du beau pompier. Et pas question de rester sur leurs acquis. Dès que possible, ils se font des petites surprises. C'est main dans la main qu'ils évoluent et chacun a fait des efforts pour améliorer leur communication. 'Tout se passe bien, tout est fluide", a conclu Mélina.