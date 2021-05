Mélina (Mariés au premier regard 2021) séparée de Yannick mais toujours amoureuse : nouvelles révélations

Le public pensait réellement que Mélina (25 ans) et Yannick (29 ans) allaient vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, grâce à Mariés au premier regard 2021 (M6). Les deux candidats compatibles à 77% ont eu un coup de foudre et ont vécu plusieurs mois d'amour. Malheureusement, leur histoire a pris fin comme ils l'ont annoncé le 18 mai sur les réseaux sociaux. Le 26 mai, la jeune femme a donné plus de détails sur leur rupture.

Mélina a réalisé une session de questions/réponses avec ses fans ce mercredi. Et elle n'a bien entendu pas échappé à des questions sur Yannick. L'occasion de découvrir que les anciens tourtereaux ont rompu il y a un mois et demi environ. "Ca a eu lieu malheureusement pendant la diffusion. C'est Yannick qui a pris la décision d'arrêter notre histoire. Je vais répondre en même temps à une autre question : nous n'avons pas encore divorcé mais les procédures sont en cours", a-t-elle ajouté.

Sans surprise, la brunette a "connu mieux comme période". Mais elle préfère relativiser en se disant notamment que tout arrive pour une raison dans la vie. "Je suis très peu en contact avec Yannick, juste pour les démarches. (...) C'est vraiment mort. Je sais que vous espérez qu'on se remette ensemble, mais ce n'est pas prévu. Il faut l'accepter. (...) Quand on aime vraiment une personne, ça ne part pas du jour au lendemain, donc effectivement, des sentiments il y en a encore", a-t-elle poursuivi.

Pour l'heure, Mélina n'est pas encore prête à se remettre en couple. Et malgré cet échec, elle ne regrette en rien son expérience dans l'émission. "Avec du recul, je dirais qu'on était compatibles. On était assez complémentaires avec Yannick. (...) On a peut être pas réussi à doser, à être en justesse, en équilibre. Peut-être qu'on n'a pas su s'y prendre", a-t-elle conclu.