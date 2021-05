Mélina et Yannick (Mariés au premier regard), la rupture : annonce inattendue après l'amour fou...

Lundi 17 mai 2021, M6 diffusait le bilan de la cinquième saison de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs apprenaient ainsi le divorce de Cécile et Alain quelques semaines après le tournage, la grossesse de Laure, toujours en couple avec Matthieu ou encore le fait que Mélina et Yannick filaient eux aussi le parfait amour. En réalité, depuis le tournage de ce bilan, tout a changé pour ces derniers. Le mardi 18 mai 2021, Mélanie a annoncé sa rupture surprise avec Yannick sur les réseaux sociaux.

"Trois mois se sont écoulés depuis le dernier tournage, puis est arrivée la diffusion, la médiatisation (pas toujours simple à gérer je vous l'accorde). Aujourd'hui, c'est avec tristesse que je vous annonce la fin de notre histoire à Yannick et à moi, écrit la jolie brune. La fin d'une histoire passionnelle, pour ma part, forte aussi bien dans les hauts que dans les bas. Il s'est passé des choses qui font que l'histoire est arrivée à sa fin, même si notre histoire fut médiatisée, ces raisons nous regardent. J'ai, et je continuerai d'avoir beaucoup de respect pour lui et pour notre histoire qui fut vraie et belle..."

Et de poursuivre : "Sachez que j'ai vécu mon expérience à fond jusqu'au bout, et surtout aimé passionnément... J'ai effectivement beaucoup misé sur ce mariage et sur cet engagement tant attendu. Quoi qu'il en soit je ne regrette rien, même si la finalité n'est est pas celle que j'espérais... N'oublions pas qu'il est difficile de résumer une histoire sur quelques heures de tournage, quelques minutes montrées sur vos écrans et encore plus une rupture en quelques mots..."

Enfin, Mélina remercie "tous ceux qui ont cru" en son son couple et qui ont apporté leur soutien. "Votre bienveillance, et votre amour me touchent particulièrement. Seuls ou séparés, je nous souhaite le meilleur...", conclut-elle.