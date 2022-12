Émeric (L'amour est dans le pré) en couple avec Anne-Lise : tendre déclaration pour leur 1er anniversaire

Émeric n'a que 32 ans lorsqu'il participe à la 13ème saison de L'amour est dans le pré, en 2018. Rapidement, l'agriculteur reçoit des dizaines de courriers venus des quatre coins de la France. Malgré ses nombreuses sollicitations, le jeune breton ne parvient pas à allumer la flamme et se rendra donc célibataire au fameux bilan de fin de saison. Mais après quelques autres années de brèves relations suivies de célibat, Émeric est aujourd'hui en couple avec sa belle Anne-Lise.



Plus amoureux que jamais, celui qui est à la fois pépiniériste et apiculteur partage régulièrement des photos sur son compte Instagram. Mercredi 7 décembre 2022, à l'occasion du premier anniversaire de son couple, il a d'ailleurs publié une émouvante vidéo accompagnée d'une tendre déclaration d'amour. "À nos 1 an... Merci pour tous ces beaux moments partagés ensemble, ces moments de fou rire, cette vie à deux, à trois... Un sapin qui change des vies. Et à notre avenir. À notre vie, à notre histoire, à notre Amour...", a-t-il écrit en légende d'un court diaporama. Sur ce dernier, on peut voir défiler une compilation de plusieurs moments complices, dont des photos et vidéos, mettant en scène les amoureux et le tout porté par la chanson Angels de Robbie Williams.