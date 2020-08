Emilia Clarke (Game of Thrones) vend sa superbe maison pour 4,9 millions

La populaire Emilia Clarke rejoint la longue liste des stars qui cherchent à se séparer d'un bien immobilier à Los Angeles. L'actrice, originaire de Londres, avait acheté une superbe demeure dans le quartier de Venice en 2016 mais elle l'a met désormais en vente pour 4,9 millions de dollars.

La maison de la star de la série culte Game of Thrones - dans laquelle elle interprétait le personnage de Daenerys - est donc officiellement en vente alors qu'elle l'avait mise en location pour la somme de 25 000 dollars par mois et un de ses locataires était son ancien complice de la série, Richard Madden ! La maison possède une surface de 260 m² et comprend notamment deux chambres à coucher, trois salles de bain, un énorme dressing, une salle à manger ou encore un salon avec cheminée et une construction en bois accueillant plusieurs plantes. D'ailleurs, l'ensemble de cette chic villa, qui possède bien évidemment une superbe piscine en longueur et un agréable salon d'été, est très végétalisé, en témoignent notamment la façade et les grands arbres qui la protègent des regards indiscrets depuis la rue.

La maison, qui laisse entrer le soleil grâce à des baies vitrées, a été construite en 2009 et Emilia Clarke en avait fait l'acquisition en 2016 pour 4,6 millions de dollars. L'actrice espère donc faire une petite plus-value. Il se peut que la star chercher à s'en débarrasser pour se construire un nouveau nid d'amour avec son amoureux, Tom Turner, un assistant-réalisateur bien connu dans l'industrie du cinéma outre-Manche.