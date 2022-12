Emilie Amar (Les Anges) trompée par son mari : prise en charge après un inquiétant "passage à l'acte"...

Depuis plusieurs jours, Emilie Amar est en état de choc. L'ancienne candidate de télé-réalité, vue dans Friends Trip ou encore Les Anges a eu le grand malheur de découvrir que son mari Bruno Dartivenague la trompait. En effet, en fouillant dans son téléphone, elle a réalisé qu'il fréquentait très régulièrement des escorts. Bouleversée, elle dévoilait alors les messages qu'il envoyait ou qu'il recevait sur ses réseaux sociaux, dont l'un d'entre eux provenait notamment d'une certaine Natasha, "une belle trans" de 27 ans.

La jolie brune s'est alors complètement effondrée en story Instagram. Et son état a semble-t-il empiré les jours qui ont suivi. Ce jeudi 1er décembre, Emilie Amar a justement partagé un message qui n'avait rien pour rassurer puisqu'elle y évoque une tentative de suicide. "Mon passage à l'acte face à l'indifférence que je n'ai pas supportée n'avait pas lieu d'être. La vengeance n'est qu'un bas affect", a-t-elle écrit après avoir remercié sa communauté pour le soutien qu'elle reçoit.

Je suis un petit légume

Emilie Amar fait ensuite comprendre qu'elle se fait désormais aider, sans doute au sein d'un établissement spécialisé. "J'ai droit à mon téléphone quelques heures par jour ici. Je suis accompagnée par des professionnels. Je suis un petit légume, mais je me protège de moi-même (...) Je prends un peu de recul sur les réseaux. Le temps que mon coeur et mon corps se réparent", a-t-elle indiqué.

Le choc est naturellement grand pour la jeune femme de 28 ans qui venait tout juste d'épouser son compagnon de 25 ans son aîné. C'est le 23 juillet dernier, qu'elle a en effet annoncé s'être mariée dans le sud de la France. Par ailleurs, Emilie essayait avec cet expert-comptable de 53 ans de fonder une famille via une PMA. "À l'hôpital est sa femme, chez ses escorts Monsieur est. Des mois que je me retrouve à l'hôpital pour essayer d'avoir un enfant de lui car on a découvert mon infertilité que je vis très mal pendant qu'il est là, à côté, dans des petits appartements", se désolait-elle après avoir découvert le pot aux roses.