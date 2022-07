Les Anges : Une ex-candidate épouse son compagnon de 25 ans son aîné, photos de sa robe maxi décolletée

Emilie Amar en a fait du chemin depuis ses participations à des émissions de télé-réalité. Révélée au grand public dans Friends Trip en 2016 puis dans la saison 9 des Anges l'année suivante, en 2017, la jolie brune de 27 ans s'est retirée de ce milieu pour évoluer de son côté. Depuis bientôt deux ans, elle fait carrière dans le développement personnel et la philosophie comme elle l'a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux.

Côté vie privée, les choses vont également pour le mieux puisqu'Emilie vient tout juste de se marier ! En effet, samedi 23 juillet, elle a scellé son amour à la mairie de Carqueiranne, dans le Sud de la France, avec son compagnon Bruno Dartivenague, un expert-comptable au cabinet BDCA à Toulon âgé de 52 ans et papa d'un fils d'environ 13 ans.

En story Instagram, Emilie Amar a partagé quelques photos de cette journée inoubliable. Ses abonnés ont ainsi pu découvrir qu'elle avait mis le paquet niveau look en optant pour une robe blanche de circonstance très moulante et au décolleté ultra généreux. Une longue traîne venait compléter sa tenue, attachée autour de son chignon. Dans la soirée, Emilie a troqué cette robe pour une autre, tout aussi près du corps et sexy mais davantage imaginée pour faire la fête (voir notre diaporama). C'est chez eux que l'ex-candidate et Bruno Dartivenague ont célébré leur union "en comité restreint". Après ce mariage civil, un "grand mariage" sera organisé en 2023 où tout le monde pourra cette fois-ci être invité.

Comme elle nous l'apprend sur la Toile, Emilie a fréquenté son beau Bruno presque trois ans avant qu'il ne devienne son époux. C'est en effet en 2019 qu'ils sont tombés amoureux pour ne plus jamais se quitter. Ce mariage apparaît en tout cas comme la plus belle des nouvelles pour la brunette qui a essuyé de lourds problèmes de santé en raison du produit des injections qu'elle a reçu pour augmenter son volume de fesse, tout comme Luna Skye. Lors d'un live, elle expliquait avec émotion que son corps ne résistait plus sans ses médicaments, lesquels lui ont fait perdre beaucoup de poids (elle ne pèse plus que 45 kg) et ont endommagé son foie. Elle risque désormais une greffe...