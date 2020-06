Émilie (Koh-Lanta) : Son mariage n'a pas eu lieu, photo pour marquer le coup

Samedi 27 juin 2020 devait avoir lieu le mariage d'Émilie (Koh-Lanta 2019). Après de longues années de vie commune, le couple devait (enfin) se marier, mais le sort ou plutôt une pandémie, celle du Covid-19, en a décidé autrement. Déçue, mais pas abattue, la charmante aventurière a marqué le coup de l'annulation du grand événement sur les réseaux sociaux.

"C'est le week-end par ici ! J'essaie de ne pas penser que mon mariage devait avoir lieu demain. Restons positifs, la santé et la sécurité de tous avant tout. L'événement n'en sera que plus fort en émotion et comme on dit : 'Le meilleur moment, c'est l'attente'", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, tout sourire, en combinaison rouge. Émilie a pris le report de son mariage avec philosophie. Il faut dire que cela fait neuf ans qu'elle est en couple avec son chéri.

Le lendemain de cette première publication, c'est justement avec sa moitié qu'elle a pris la pose avant de lui donner "rendez-vous dans onze mois". La décision du report du mariage n'a pas dû être facile à digérer au départ, car Émilie tenait beaucoup à la date du 27 comme elle nous l'avait expliqué en interview : "Ça me tenait à coeur de me marier un 27, puisque c'est notre date de naissance à tous les trois, mon conjoint, notre fille et moi. C'est notre date fétiche. Du coup, j'ai regardé sur le calendrier et c'est tombé sur le week-end du 26-27 juin. "

Et surtout, au départ, elle espérait que le virus disparaîtrait assez vite pour qu'elle puisse s'unir avec son compagnon en septembre. "Mon conjoint trouvait que c'était encore trop tôt par rapport à la situation", nous avait-elle expliqué. C'est donc encore presque un an qu'elle va devoir patienter. Une attente synonyme d'une crainte bien précise, celle de prendre du poids. Elle nous expliquait : "J'ai déjà ma robe, elle est à ma taille exacte, avec mes mesures exactes, mes mensurations précises à la date d'aujourd'hui, donc si je prends un gramme, ça va être très compliqué. Je fais donc attention et je fais du sport." Nul doute que quoi qu'il arrive, elle sera superbe le jour J.