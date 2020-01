Émilie (Koh-Lanta) bientôt mariée : robe, demande... elle nous révèle tout (EXCLU)

Après Cindy, une autre candidate de Koh-Lanta 2019 va dire "oui" à l'homme qu'elle aime. Émilie (35 ans) épousera en effet prochainement son conjoint Thibaud. Un mariage sur lequel elle s'est confiée auprès de Purepeople. L'ancienne aventurière de TF1 a également évoqué ses projets.

Comment allez-vous, depuis la fin de votre Koh-Lanta ?

Tout va bien, je ne m'ennuie pas. J'ai créé ma société de courtage dans l'immobilier avant de partir pour le tournage de l'émission, donc j'ai eu beaucoup de travail en revenant. Tout se passe bien, même si c'est beaucoup d'angoisses et de stress. J'ai toujours des défis un peu sportifs. J'ai repris la gym pour faire les championnats de France cette année, en mai. J'ai mes enfants, un super mariage à préparer, j'aimerais faire des courses pour la bonne cause... Cette année va être mouvementée.

Quels entraînements vous imposez-vous pour le championnat ?

J'ai repris les entraînements de gym là où je les avais arrêtés quand j'étais plus jeune. On a une équipe qui s'appelle la Team Gym. On fait de la gymnastique au sol, car remonter sur les agrès à notre âge, c'est moins évident. On a notre première compétition en février. Je fais aussi du sport à côté avec mon futur mari. On fait du crossfit. Il faut que je fasse du sport un peu tous les jours si je veux être en forme. Niveau alimentaire, je suis tellement gourmande que c'est compliqué de faire attention. Le sport équilibre donc bien les choses.

Comment faites-vous pour tout gérer ?

Ça m'arrive de péter un câble comme tout le monde. Mais j'ai besoin d'avoir mille choses à faire pour être bien. C'est de l'organisation.

Vous nous aviez confié au moment de votre élimination que votre conjoint et vos enfants (un fils de 11 ans et demi et une fille de 5 ans et demi) vous avaient terriblement manqué sur l'île. Votre participation à l'émission a-t-elle changé quelque chose dans vos rapports ?

Honnêtement, ce serait vous mentir de vous dire que ça a changé quelque chose, car je ne suis pas restée assez longtemps pour vraiment que ça puisse créer un vrai changement [elle a été éliminée à l'issue du troisième épisode, NDLR]. Mais j'étais beaucoup plus zen, j'accordais moins d'importance aux choses futiles, comme le ménage par exemple, alors que j'étais maniaque. Mais les habitudes reviennent très vite. Sinon, cette aventure a renforcé nos liens avec mon conjoint. J'étais certaine que c'était lui et pas un autre.

Une nouvelle saison de Koh-Lanta sera prochainement diffusée et des anciens candidats y ont participé. Vous a-t-on proposé ?

Non, je n'ai pas été contactée. Mais c'est une saison qui était déjà prévue quand notre saison se finissait. Donc je pense que c'était un peu trop tôt pour repartir. Peut-être que d'autres ont été contactés, mais je ne pense pas. Je croise les doigts pour une prochaine.

Nous avons appris que vous alliez vous marier. Félicitations. Comment votre fiancé a-t-il fait sa demande ?

On est allé à Marrakech. Il savait que ça me tenait à coeur de m'y rendre car j'ai des origines marocaines et ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Il a organisé un petit week-end en amoureux. Il m'a emmenée dans un hôtel magnifique. Il a fait sa demande lors de l'apéro. Petite coupe de champagne, avec le genou à terre, comme dans les films. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse sa demande. Ça fait tellement de temps que je le tanne pour qu'on se marie. En plus, toute la journée j'étais en pleine crise d'allergie, je ne voulais pas sortir le soir. J'ai fait un effort pour lui et la journée s'est super bien terminée, avec des larmes de bonheur. Il n'est pas du tout romantique d'habitude, mais il a fait ça de façon très romantique.

Il a dû être stressé la journée !

Hyper stressé, il était bizarre toute la journée. D'habitude, c'est moi qui sors ses habits et là, il ne voulait pas que je touche à la valise par exemple. Je le sentais stressé, mais je ne m'attendais pas du tout à ça quand même.

Vous êtes en couple avec votre fiancé depuis bientôt neuf ans. Pour quelle raison le mariage ne s'est-il pas fait avant ?

Le mariage ne l'a jamais trop attiré, il n'en ressentait pas le besoin. Mais quand on se mariera, ça fera neuf ans qu'on est ensemble, on a une petite fille, on est une famille, on a acheté une maison ensemble, on compte avoir d'autres projets dans l'immobilier.... Donc à un moment donné, il faut quand même nous protéger et, le mariage, même si on le fait par amour, ça protège aussi notre famille. Il s'est lancé, finalement.

Où l'avez-vous rencontré ?

J'ai passé une soirée à Bordeaux avec un cousin que je n'avais pas revu depuis des années et il était là. J'ai craqué tout de suite. J'étais avec quelqu'un à l'époque, mais rien de sérieux, lui aussi était avec quelqu'un. On a eu un coup de foudre. Depuis qu'on s'est vu, on ne s'est jamais plus quitté.

Le mariage est prévu pour quand ?

On se marie le 27 juin 2020. J'attends ça depuis longtemps, donc je me mets le stress comme jamais. Les préparatifs ont bien avancé. Il nous reste à trouver le DJ. J'ai trouvé ma robe la semaine dernière. Tout se prépare comme il faut, ça devrait le faire.

À quoi ressemblera la fête ?

J'ai choisi le thème Gatsby parce que j'adore les années 20. J'avais envie d'une belle décoration un peu à l'ancienne. Nous serons environ 100 personnes. Il y aura la famille proche et les amis. Ce sera assez intime, dans un joli domaine près de Bordeaux. Ma robe, je la rêvais déjà depuis toute petite. Je voulais une robe sirène, près du corps, avec une longue traîne.

Des candidats de Koh-Lanta seront-ils conviés ?

Peut-être, mais ce n'est pas évident. On est tous aux quatre coins de la France, donc je ne sais pas encore. Cindy se marie bientôt aussi et elle voulait nous inviter. Mais c'est compliqué. En plus, soit on invite tout le monde, soit on n'invite personne. On verra, rien n'est sûr pour le moment.

Et Denis Brogniart ?

J'aurais tellement aimé, mais il a d'autre préoccupations. Je n'oserais même pas l'inviter.

Comment vos enfants et votre conjoint vivent-ils ce grand événement ?

Mes enfants sont sans stress, même s'ils sont contents. Ma fille veut une belle robe et mon fils un beau costume. Et mon futur mari est sans stress aussi. Il me laisse gérer totalement. Il s'investit, mais pas assez à mon goût. Les femmes sont toujours plus exigeantes.

Avez-vous prévu d'agrandir la famille ?

Mon conjoint aimerait bien. Moi j'ai déjà deux enfants et c'est vrai que je suis moins partante. Mais c'est quand même en réflexion. Si on le décide, il faudrait s'y mettre rapidement. Si je le fais, ce sera par amour.