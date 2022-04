Emilie (Mariés au premier regard) : Burn-out, soucis de santé... sa vie de maman solo compliquée

Emilie est l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Lina (1 an). Et c'est seule que la candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) l'élève, car le papa est parti lors du quatrième mois de grossesse. La raison ? Les médecins leur ont annoncé que leur bébé pouvait être porteur d'une maladie. Depuis, elle n'a plus de nouvelles de son ex et tente tant bien que mal de tout gérer. Mais parfois, il lui arrive de craquer comme elle l'a confié à l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, le 7 avril.

Un internaute a souhaité savoir comment la négociatrice en immobilier de 34 ans faisait pour concilier sa vie professionnelle et professionnelle. "Je faisais car je n'avais pas le choix. Mais c'était trop difficile d'être en déplacement en semaine, de faire du chiffre et dans le même temps, d'enchaîner les nuits blanches. A cause de cela pas mal de problèmes de santé, trop de fatigue, de stress. J'ai fait un burn-out", a révélé Emilie.

Elle le reconnait, elle essaie de cacher ses faiblesses derrière un beau sourire afin que personne ne se doute de rien. Mais en coulisses, la réalité est différente : "Je cache beaucoup de choses derrière mon sourire. Je pleure souvent et je suis une fille anxieuse. Encore plus depuis que j'ai Lina et que j'ai été seule avec." Elle mesure toutefois sa chance d'avoir une fille en bonne santé et se dit qu'elle se doit d'être forte pour elle. "Je suis très croyante et j'ai promis au ciel que s'il me donnait ma fille en vie, je me battrais. Alors je ne m'arrête pas. Après la pluie vient le beau temps, toujours", a-t-elle poursuivi.

Espérons pour Emilie que le beau temps est arrivé grâce à Mariés au premier regard. Peut-être a-t-elle enfin trouvé l'amour dans les bras de Frédérick, avec lequel elle est compatible à 84%. Le public l'a découvert le 28 mars dernier à la télévision. Peut-être le papa de Lina l'a-t-il aussi vue. Il n'a en tout cas pas donné signe de vie depuis. "Il doit avoir honte. Et j'imagine les mensonges qu'il doit tenter de faire avaler à sa famille. Que je suis une menteuse, que Lina n'est pas sa fille. Et pourtant à la naissance, c'est toute sa tête. Mais c'est un lâche", a-t-elle conclu sur le sujet.