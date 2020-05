Emilie Nef Naf : Blonde avec un bébé, elle dévoile ses nouveaux projets

Emilie Nef Naf a envie de changement ! Déjà maman de Maëlla et de Menzo (fruits de son amour avec Jérémy Ménez), l'ancienne gagnante de Secret Story semble enfin prête à ouvrir son coeur et à vivre une nouvelle histoire d'amour. Le 16 mai 2020, la jeune femme a publié une photographie d'elle lorsqu'elle était blonde. Sur le cliché, elle porte tendrement un nouveau-né dans ses bras. En légende, elle écrit : "Mes projets 2021 blonde et un bébé. Vous en pensez quoi ?"

Déterminée à changer aussi bien physiquement que dans sa vie privée, la jolie brune semble décidée à refaire sa vie avec un nouvel homme. Emballés par l'idée qu'Emilie trouve l'amour, les internautes le sont en revanche un peu moins concernant sa nouvelle envie capillaire. Si certains valident le blond, d'autres conseillent à l'ancienne candidate de télé-réalité de ne pas changer de couleur. "Reste brune", "Plus jolie en brune le noir te va si bien", "tu es plus belle en brune" commentent plusieurs abonnés.

Concernant l'envie de bébé d'Emilie, reste à savoir si elle a déjà trouvé le futur papa. Interviewée en mars 2020 par Purepeople, la jolie brune avait à l'époque expliqué sa technique de drague. "Ce serait d'être naturelle, moi-même et de ne pas leur faire trop peur avec mes grands yeux." Dans sa quête du Prince charmant, elle avait également expliqué un critère qui à ses yeux (mais aussi à son nez) était totalement rédhibitoire : la mauvaise haleine. Amusée, elle avait confié l'un de ses pires dates à nos journalistes : "C'était un mec qui puait trop de la gueule. Franchement, il était beau et tout, mais il avait une haleine horrible. Du coup, quand je m'en suis rendu compte, je suis partie". Au moins, les futurs prétendants sont prévenus !