Emilie Nef Naf placée en garde à vue : les coulisses de son arrestation dévoilées

Emilie Nef Naf partage tout avec ses abonnés. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) dévoile le meilleur comme le pire sur ses réseaux sociaux. Et lundi 28 février 2022, c'est une situation quelque peu délicate qu'elle a mise en avant sur Snapchat et Instagram.

Alors qu'elle roulait tranquillement sur l'autoroute, en compagnie d'une amie à elle, Emilie Nef Naf a eu la bonne surprise d'être verbalisée par des gendarmes. En story Instagram, la belle brune de 34 ans a dévoilé une photo sur laquelle on peut voir les forces de l'ordre près de sa voiture. L'un est en train de regarder quelque chose dans son véhicule, l'autre semble taper sur son téléphone portable. Sur Snapchat, la maman de Maëlla (9 ans) et Menzo (7 ans) s'est filmée en train d'embarquer dans leur camion. Puis en story Insta, elle a partagé une photo en noir et blanc en direct de la gendarmerie. On peut y apercevoir un policier (dont le visage n'est pas dévoilé) en train d'utiliser son ordinateur.

Une fois sortie, la gagnante de Secret Story 3 (2009) n'a pas manqué de donner de ses nouvelles à ses abonnés. "Je viens d'être libérée de la gendarmerie. J'avais un problème de voiture. Du coup avec Sarah on était censée aller à un rendez-vous pro et finalement ça s'est fini en garde à vue. Garde à vue tranquille hein", a-t-elle déclaré. Emilie Nef Naf a ensuite remercié une personne qui l'a "sortie de cette galère". "Tout va bien, ne vous inquiétez pas", a-t-elle conclu, tout en promettant d'en dire rapidement plus à ses abonnés concernant cette mésaventure.

En soirée, c'est à bord d'un train qu'Emilie Nef Naf s'est filmée. "Bref tout va bien. Et puis ils étaient trop gentils et drôles les gendarmes de l'A1", peut-on lire en légende de la publication. De quoi rassurer ses fans qui pourront la retrouver à partir du 14 mars prochain, dans les épisodes inédits de Mamans & Célèbres. A l'instar de Stéphanie Clerbois, Jesta Hillmann, Julia Paredes ou encore les petites nouvelles Daniela Martins et Eloïse Appelle, elle va partager sa vie de maman et de businesswoman.