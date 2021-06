Emilie Picch "pas à l'aise enceinte" : +16 kilos, son "corps de fou" lui manque

Emilie Picch est une femme comblée. Prochainement, son compagnon et elle accueilleront leur premier enfant. Actuellement en congé maternité, elle a pris le temps de répondre aux questions de ses abonnés, l'occasion de découvrir que la belle blonde de 35 ans n'est pas "à l'aise" enceinte.

Difficile de réfréner ses envies quand on est enceinte. L'ancienne chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 ne le sait que trop bien. Depuis le début de sa grossesse, elle ne se prive pas et elle le voit sur la balance. Un internaute lui a demandé comment elle se sentait à l'approche de l'arrivée de sa merveille. "Hors mes 16 kilos en plus (la meuf trauma), ça fait deux jours que je suis re-malade", a-t-elle écrit. Elle a donc encore plus hâte d'accoucher. Et, selon elle, être enceinte ne lui manquera pas une fois qu'elle tiendra son bébé dans les bras. "C'est marrant comment tout le monde me dit : 'Tu vas voir, ça va te manquer.' Comme si on était obligés de tous vivre les choses de la même manière. C'est sûr que ça doit faire un vide mais, personnellement, j'ai hâte de retrouver mon corps, mes sensations, mes mouvements... Je ne suis pas à l'aise enceinte", a-t-elle précisé. Et d'ajouter en légende d'une ancienne photo que son "corps de fou" lui manquait.

Emilie Picch a également profité de ce questions/réponses pour annoncer une triste nouvelle. La saison prochaine, les auditeurs de Radio Star ne la retrouveront pas dans la matinale. "On vient de rompre avec Radio Star. Je vous annonce donc officiellement, qu'à mon grand regret, vous ne m'entendrez plus le matin l'année prochaine. (...) Je ne m'attendais pas à cette fin en plein congé mat'", peut-on lire. Malgré tout, elle ne part pas en mauvais termes avec son désormais ancien employeur. Comme à son habitude, elle est certaine de pouvoir rebondir et que quelque chose de super l'attend. C'est tout le bien qu'on lui souhaite.