Emilie Satt (Madame Monsieur) victime d'une fausse couche : "Ça reste une douleur..."

"Ca nous a beaucoup aidés, précise Emilie Satt. Et on voit qu'elle touche les gens cette chanson. Ça reste une douleur et ce qui est étonnant, je trouve, c'est que même soi-même en étant femme, tant qu'on ne l'a pas vécu, on a tendance à se dire : 'Oh, oui, ça finalement c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes'. On connaît tous des femmes qui l'ont vécu autour de soi et quand ça nous arrive à nous, ça prend une toute autre réalité." Cette réalité, aujourd'hui, a pris un autre tournant. Sans rien oublier du passé, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas, qui ont représenté la France à l'Eurovision en 2018, pouponnent avec joie leur petit César. Et ça, c'est royal...