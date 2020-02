Emily Blunt : Comment elle s'est incrustée chez son mari John Krasinski

Si Emily Blunt vit aujourd'hui une vie paisible à Brooklyn avec son mari, John Krasinski, et ses deux filles, elle a bien failli passer le reste de ses jours à Londres.

Interviewée par le magazine Harper's Bazaar, la très britannique actrice a raconté comment elle s'était retrouvée – contre toute attente _ sur la côte Est des États-Unis. Retour en 2008 quand elle rencontre John Krasinski qui, comme tous les acteurs, vit à Los Angeles. Sauf que l'interprète de Mary Poppins vient d'acheter une propriété à Londres. "Je venais tout juste d'acheter une maison à Londres et j'avais prévu d'y vivre avec ma soeur. Je n'avais aucune intention de déménager aux États-Unis, mais petit à petit, mes affaires s'accumulaient de plus en plus chez lui et, du jour au lendemain, je vivais à Los Angeles. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire, se faufiler chez eux [les hommes, NDLR], plutôt que de débarquer avec des camions de déménagement."

Deux ans plus tard, le couple se marie et vit un temps à Los Angeles. Ils ont depuis accueilli deux petites filles : Hazel, 5 ans, et Violet, 3 ans. Mais Emily n'aime pas vraiment Los Angeles et ils décident de changer de cap : "Je ne me suis jamais sentie chez moi jusqu'à ce qu'on s'installe sur la côte Est. On a trouvé notre place dans le monde."

Désormais, Emily Blunt et John Krasinski vivent dans le quartier résidentiel de Brooklyn Heights au bord de l'East River, avec une vue imprenable sur Manhattan et la statue de la Liberté, à l'instar de Keri Russell, Adam Driver, Matt Damon ou Olivia Wilde. "Les gens s'en foutent des célébrités, personne n'a le temps ou l'envie de nous arrêter ou de nous dévisager." Elle ajoute qu'elle peut "se balader partout" et qu'elle "n'a pas besoin d'une voiture". Elle apprécie surtout le fait que ce soit "un village verdoyant" et de "voir le ciel".

Le 18 mars 2020, le couple se retrouvera à l'écran pour le deuxième volet du film Sans un bruit.