Emma Bunton "mortifiée" : elle envoie un SMS coquin à sa mère par erreur

Au printemps dernier, les Spice Girls ont fait un carton avec la tournée Spice World Tour 2019 qui a réuni pas moins de 700 000 spectateurs en Angleterre et en Irlande. Un show donné treize fois et qui a logiquement éloigné les chanteuses de leurs proches pendant quelques semaines. Emma Bunton avait ainsi trouvé une manière de garder le lien avec son amoureux...

Interrogée par le journal anglais The Mirror, Baby Spice est revenue sur les coulisses de cette tournée triomphale à travers les stades. Elle a évoqué le manque de son chéri Jade Jones, avec qui elle sort depuis 2004. "J'étais loin de ma moitié pendant plusieurs jours de suite, mais nous sommes très amoureux et j'adore dormir à ses côtés. Nous sommes tout le temps ensemble d'ordinaire. Alors j'ai décidé de lui envoyer un message cochon. Un truc coquin. Un sexto quoi", a-t-elle relaté.

Malheureusement, la chanteuse de 43 ans en couple avec l'ancien membre du groupe Damage âgé de 40 ans, s'est...trompé de destinataire. "J'ai fait un petit selfie sur lequel on voyait mes seins. J'avais quand même un petit bandeau. Mais j'ai fait en sorte que ce soit évocateur et du genre 'tu me manques, j'ai envie de toi' et je l'ai envoyé à ma mère", a ajouté Emma Bunton. Très proche de sa maman Pauline, la chanteuse a heureusement pu compter sur l'humour et la bienveillance de celle-ci. "Je parle à ma mère dix fois par jour et nous sommes les meilleures amies du monde. Elle a un grand sens de l'humour, mais j'étais mortifiée", a-t-elle conclu.

Nul doute qu'Emma Bunton, qui a sorti en 2019 son quatrième disque solo intitulé My Happy Place, aura à coeur de toutefois mettre en garde ses propres enfants sur ce genre de pratique. La star est la mère de Beau Lee, né en 2007, et de Tate Lee, né en 2001, tous deux issus de sa relation avec Jade Jones.

Thomas Montet