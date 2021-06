Emma (Mariés au premier regard) : La raison de sa rupture avec Laurent enfin révélée

Cela fera bientôt un an qu'Emma et Laurent sont séparés. Mais il a fallu attendre le 2 juin 2021 pour découvrir pour quelle raison les deux candidats de la saison 2 de Mariés au premier regard (2017) ont rompu.

Lors du tournage de Mariés au premier regard, Emma s'était unie à Florian et Laurent à Vicky. Mais surprise après leurs divorces, ils ont fini par se mettre en couple. Malheureusement, leur idylle s'est terminée, une rupture qu'ils ont officialisée fin octobre 2020. "Comme j'ai pu l'évoquer, je suis célibataire. Je suis seule depuis dix jours environ. Ce n'est pas une question d'infidélité, de mensonge, de manque d'amour. Rien de tout cela, au contraire. Je parle pour moi. Laurent, je l'aime, je l'ai toujours aimé. Mais voilà, on a pris cette décision ensemble parce qu'il y a des incompatibilités pour la suite. On n'a pas voulu perdre notre temps donc voilà, ça a été notre choix. On n'est pas en mauvais termes, au contraire", avait simplement expliqué la belle blonde de 30 ans sur Instagram. Mais elle en a dit plus lors d'une interview pour son agence DPB Agency.

En plus d'être influenceuse, Emma est préparatrice en pharmacie. Et elle n'a pas caché qu'allier ces deux activités au quotidien était très intense. De quoi ruiner l'une de ses relations amoureuses : "Je vais être honnête... j'ai mis énormément de temps à trouver mon équilibre ! Je bossais la journée, j'enchainais les heures supplémentaires parce que je suis toujours très investie dans mon boulot... puis le soir je me mettais à fond sur les réseaux sociaux ! Ça m'a coûté une rupture et accumulation de beaucoup de fatigue donc je me suis remise en question." Si elle ne précise pas avec quel compagnon cela n'a pas marché, on imagine qu'il s'agit du dernier en date, Laurent.

Depuis, Emma gère son temps différemment et tout va beaucoup mieux. "Je prends surtout un peu plus de temps pour moi, ça me permet d'emmagasiner de l'énergie et d'être plus efficace dans les deux jobs par la suite", a-t-elle conclu.