Emma Raducanu coquette à Wimbledon : la jolie britannique joue avec des milliers d'euros sur elle !

C'est l'une des sensations de ces dernières années, mais depuis son sacre inattendu à l'US Open l'an dernier, Emma Raducanu a du mal à confirmer son énorme potentiel. La jolie Britannique de 19 ans, née à Toronto d'un père roumain et d'une mère chinoise, a tout pour réussir, mais les résultats ne suivent pas depuis quelque temps. Arrivée à Wimbledon avec la pression inhérente aux joueurs locaux, la 11e joueuse mondiale a réussi son entrée dans le tournoi en remportant son premier en deux sets. Un soulagement pour la jeune sportive qui va désormais affronter la Française Caroline Garcia dans un match qui devrait être très disputé.

Devenue une véritable star outre-Manche, Emma Raducanu a profité de sa nouvelle notoriété pour participer à plusieurs évènements très chics et elle a surtout attiré l'attention de nombreuses marques et notamment de la célèbre entreprise américaine de joaillerie, Tiffany & Co. Pour son premier match, la jeune tenniswoman a fait sensation en arrivant sur le court avec plusieurs bijoux qui ont attiré l'attention des spectateurs et il y avait de quoi quand on connaît leur prix ! En effet, lors de sa victoire au premier tour, la jeune star devenue ambassadrice de la marque de luxe en septembre dernier portait notamment une paire de boucles d'oreilles en forme de gouttes de perles, serties de platine et incrustées de diamants d'une valeur estimée à 8 750 euros.

Un ensemble à plus de 35 000 euros !

Mais ce n'est pas tout puisqu'au moment d'affronter la joueuse belge Alison Van Uytvanck, Emma Raducanu portait également un sublime collier de la même collection, estimé lui à 4 475 euros. Pour parfaire ce look très chic, la jeune athlète avait également un bracelet classique Tiffany & Co en or blanc incrusté de diamants ronds et dont le prix est de 21 800 euros. Si l'on additionne tous les bijoux portés par la jeune championne, on arrive donc à un total de près de 35 000 euros !

Une somme hallucinante, mais qui ne semble pas avoir perturbé plus que ça Emma Raducanu, qui s'en est brillamment sortie au premier tour !