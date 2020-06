Emma Roberts est enceinte : avec Garrett Hedlund, elle attend son premier enfant

Garrett Hedlund et Emma Roberts, 35 et 29 ans, ont commencé à s'afficher main dans la main en mars 2019, certains proches affirmant qu'ils n'étaient qu'amis au départ, avant de se rapprocher. L'actrice de la série American Horror Story venait de rompre avec son fiancé, le comédien Evan Peters, après sept ans d'idylle. "Ils ont connu des hauts et des bas pendant un bout de temps. Ils ont vraiment tout essayé pour que ça fonctionne. Leur rupture était inévitable", avait témoigné un proche auprès d'E! Entertainment en début d'année 2019. Pour autant, Emma Roberts et Evan Peters se seraient quittés en bons termes. De son côté, Garrett Hedlund a été en couple avec Kirsten Dunst entre 2011 et 2016.