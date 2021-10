Emma Watson créé la surprise avec une robe recyclée et asymétrique aux Earthshot Prize

Quelle femme ! Emma Watson était l'une des invitées de la cérémonie des Earthshot Prize à Londres le dimanche 17 octobre 2021, présentée par Kate Middleton et le prince William. Il s'agit du premier tapis rouge de l'actrice britannique en plus d'un an.

Pour son apparition, elle avait choisi une robe asymétrique fabriquée avec les matériaux tirés de dix robes données à l'association Oxfam, qui lutte contre la pauvreté. Il fallait bien une tenue comme la sienne pour ces Earthshot Prize, qui récompensent chaque année les institutions, associations et entreprises qui prennent des mesures concrètes pour l'écologie.

Après avoir discuté avec William, Kate et Ed Sheeran sur le tapis rouge, Emma Watson est montée sur scène pour remettre le prix Fix Our Climate, attribué cette année à l'entreprise EAM Electrolyser, qui produit un hydrogène vert n'utilisant pas d'énergie fossile.

"J'ai passé toute ma vie à jouer dans des mondes fictifs où l'impossible peut être possible. Désormais, nous avons besoin de la même chose pour le changement climatique ici, dans le monde réel. Il y a eu bien d'autres fois dans l'histoire où on disait que quelque chose était impossible, et les gens ont cru en un monde meilleur et y sont parvenus. Cette fois là n'est pas différente. Je sais que l'on peut le faire", a-t-elle appelé lors de la cérémonie. Chacun des cinq gagnants récompensés dimanche ont reçu un prix de 1,2 million d'euros.

Les Earthshot Prize sont chaque année diffusés à la télévision. La prochaine édition se déroulera aux États-Unis.