Emmanuel Macron, une enfant dans les bras : rencontre forte en émotions à Bormes-les-Mimosas

C'est un rendez-vous traditionnel pour les présidents français. Vendredi 19 août 2022, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, comme toujours à la pointe l'élégance en jean slim et blazer blanc, a participé à la cérémonie pour le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas (le 17 août 1944). Environ 500 personnes étaient venues à la rencontre du président, qui participait pour la cinquième fois depuis 2018 à la cérémonie commémorant la libération de Bormes.

Après le traditionnel dépôt de gerbe et la Marseillaise, le chef de l'État et son épouse se sont prêtés au rituel du bain de foule, annulé en 2021 pour cause de Covid-19, serrant les mains et posant pour des selfies. Parmi les spectateurs, un homme a déployé un drapeau ukrainien. Une petite fille, soignée pour un cancer à l'hôpital marseillais de la Timone, a transmis au président un message des soignants qui manquent de matériel, rapporte l'AFP.

Plus tôt dans la journée, le chef de l'État a pris la parole pour dénoncer la guerre menée par le Russie contre l'Ukraine. Il a également appelé les Français à "accepter de payer le prix de la liberté", alors que le conflit risque d'avoir de lourdes conséquences économiques en Europe. "Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité et, unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs", a lancé le chef de l'État.

Dans "cette guerre qui tonne à nos portes", Emmanuel Macron a salué la "résistance héroïque" du peuple ukrainien face aux "assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs".

Le couple Macron, actuellement en vacances au fort de Brégançon sur la commune de Bormes-les-Mimosas depuis le 29 juillet, profite donc des derniers jours de repos, et de sorties en canoë, avant une rentrée qui s'annonce, comme toujours, chargée.