Emmanuelle Béart accordée au tapis rouge, Agustin Galiana expose ses bras musclés pour Séries Mania

Présente sur le tapis rouge de la 5e édition Festival international Séries Mania inaugurant huit jours de projections, animations et rencontres, Emmanuelle Béart y a un rôle très important puisqu'elle est membre du jury. Chic et élégante avec un costume rouge carmin signé Lanvin, l'actrice portait également une chemise boutonnée en satin de couleur crème. Ses cheveux blonds était lissés et structurés en un carré lisse avec une frange effilée. Près d'elle, Brian Cox (Succession), Audrey Fleurot (HPI) Philippine Leroy-Beaulieu (Emily in Paris), Agustin Galiana (et ses gros bras musclés), l'auteur Hervé Le Tellier mais aussi Aure Atika étaient également invités à cet événement organisé le 17 mars 2023. Déjantée,Daphné Bürki a osé la veste jaune flashy associée à un pantalon à carreaux taille haute XXL.

Cédric Klapisch et l'équipe de sa série Salade Grecque, la suite très attendue de sa saga démarrée avec L'Auberge espagnole était projetée en avant-première lors de cette soirée. Au cours de l'événement, les spectateurs ont pu assister au superbe hommage rendu aux génériques de séries comme Game of Thrones ou Stranger Things, sous la baguette de la cheffe d'orchestre Uèle Lamore.

Une pensée pour les Ukrainiens et les Iraniens

La cérémonie a également été l'occasion pour Laurence Herszberg, la directrice générale du festival, d'avoir une "pensée" pour "tous les Ukrainiens", dont la productrice Julia Sinkevych, présidente du jury international l'année dernière "alors que la guerre venait d'éclater". "Je voudrais y associer le peuple iranien, saluer le courage extraordinaire des femmes iraniennes et avoir une pensée plus qu'émue et solidaire pour les femmes afghanes", a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la soirée, Brian Cox et sa femme avaient également témoigné leur soutien au mouvement de révolte des femmes en Iran, l'épouse de l'acteur arborant une écharpe sur laquelle on pouvait lire le slogan "Femmes, vie, liberté" aux couleurs du drapeau iranien. Le pays sera d'ailleurs représenté pour la première fois en compétition internationale avec la série The Actor, qui figure parmi les neuf productions que devra départager le jury présidé par Lisa Joy, la co-créatrice de Westworld.

Six séries s'affrontent en outre dans la compétition française, dont le biopic événement de France Télévisions Bardot.