Philippine Leroy-Beaulieu (Emily in Paris) a été en couple avec l'ex d'une première dame

La suite tant attendue des aventures d'Emily in Paris est enfin sortie ! Ce mercredi 21 décembre, les fans ont pu se délecter des nouveaux épisodes de la série portée par la talentueuse Lily Collins et les autres comédiens du programme. Parmi eux, Philippine Leroy-Beaulieu, interprète de Sylvie Grateau, patronne française, froide et hautaine de l'héroïne. C'est avec sa fille Taïs que la belle actrice, également vue dans Dix pour cent, a assisté à la grande première parisienne au théâtre des Champs-Elysées le 6 décembre dernier. Une fille née de la relation qu'elle a connue avec le metteur en scène Richard Bean. Et il n'est pas le seul à avoir conquis le coeur de l'actrice.

Bien avant de rencontrer le père de sa fille, Philippine Leroy-Beaulieu était en couple avec un homme bien connu dans le milieu du 7e art. Le réalisateur répond au doux nom de Santiago Amigorena, est argentin et n'est rien d'autre que l'ex-mari de Julie Gayet et le père de ses deux garçons, Tadéo et Ezéchiel. Une histoire qui a pansé les plaies au coeur que Philippine Leroy-Beaulieu avait causées chez le réalisateur.

Santiago Amigorena, brisé par sa rupture avec Philippine Leroy-Beaulieu

S'il a raflé le coeur de plusieurs comédiennes, Julie Gayet donc mais aussi Juliette Binoche de 2006 à 2009, Santiago Amigorena est surtout tombé éperdument amoureux de Philippine Leroy-Beaulieu, avec qui la relation a duré deux ans. Deux années de passion dévorante le concernant, conclue par une rupture brutale qui le fera plonger dans une dépression.

De cette romance, ni mariage ni enfant mais deux livres autobiographiques : Le Premier amour et La Première défaite dans lesquels l'auteur raconte son coup de foudre, le bon vieux temps avec Philippine Leroy-Beaulieu et la décision de la comédienne de le quitter en 1982, le début de la fin pour Santiago Amigorena : "Le jeune homme de 19 ans reste seul, dans son studio de 15 m2 de l'île Saint-Louis, avec sa douleur océanique. Il va se noyer dedans. Il pleure, il écrit, il marche, il dort. Il recouvre les choses et les êtres de son malheur. Il survit grâce à un groupe d'amis, part à Naples et en Touraine, fait des phrases et des phrases sur sa passion en miettes, détruit les couples croisés" raconte le JDD à l'époque. Une période heureusement révolue pour celui qui, désormais marié à Marion Quantin, est devenu papa pour la troisième fois en août 2019.