Juliette Binoche : Elle a été en couple avec l'ex-mari d'une première dame

Juliette Binoche est Paulette Van der Beck ce 21 février. Dans La Bonne épouse, la comédienne de 57 ans est heureuse en ménage avec François Berléand, dont elle interprète la femme. Mais hors caméra, rien ne s'est jamais passé entre les deux stars du grand écran. Juliette Binoche a, en revanche, partagé la vie de Santiago Amigorena, réalisateur et producteur rencontré sur le tournage de son film Quelques jours en septembre au milieu des années 2000. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'avant de tomber amoureux de l'héroïne d'Un beau soleil intérieur, le cinéaste a été en couple avec une ancienne première dame : Julie Gayet ! Les ex n'ont pas fait que vivre quelques mois ensemble puisqu'ils sont restés mariés durant six longues années et sont même devenus les parents de deux garçons : Tadeo et Ezéchiel. L'année de leur divorce, Santiago Amigorena a officialisé avec Juliette Binoche.

C'est en se côtoyant sur le tournage de Quelques jours en septembre que Juliette Binoche et Santiago Amigorena sont tombés amoureux. L'histoire se conclut finalement trois ans plus tard. Depuis, aucune relation officielle n'est prêtée à Juliette Binoche. Julie Gayet roucoule toujours avec l'ancien président François Hollande. Quant à Santiago Amigorena, il file le parfait amour depuis 2015 avec la scénariste Marion Quantin, avec qui il est devenu papa pour la troisième fois en 2019. Ils ne sont pas les seuls du trio à avoir fondé une famille.

Juliette Binoche est elle aussi maman. D'un garçon, Raphaël, né en 1993 de sa relation avec le plongeur professionnel André Hallé. Et une fille, Hannah, fruit de ses amours avec l'acteur Benoît Magimel. L'actrice césarisée va d'ailleurs commencer à conjuguer sa vie sans eux. Comme elle le révélait en début d'année, son fils s'apprête à quitter le nid : "Mon fils prend son envol. Il part de chez moi cette année. Je m'en réjouis pour lui. C'est un nouveau chapitre." S'il n'est pas question pour l'instant que sa fille fasse de même, un jour viendra où Juliette Binoche se retrouvera seule chez elle. A moins qu'un nouvel homme vienne combler le vide laissé par ses enfants, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs...