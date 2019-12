Juliette Binoche marquée par une grosse déception amoureuse : "Dure épreuve !"

Juliette Binoche s'aime sans artifices et se plaît à s'exposer au naturel. C'est pourquoi l'actrice française de 55 ans a accepté de poser en couverture du dernier numéro du magazine Psychologies (janvier 2020), qui fête ses 50 ans et publie un dossier : "Aimer son âge, comment vieillir."

Si Juliette Binoche dit être "une adepte du présent", celle qui est à l'affiche de La Vérité en salles le 25 décembre 2019 n'a pas peur de replonger dans le passé. C'est ainsi qu'elle revient sur une déception amoureuse qui a profondément marqué son passage à la cinquantaine. "A la suite d'une déception amoureuse, je peux dire que j'ai eu deux passages difficiles, un sentiment d'abandon profond et aussi le sentiment que je n'avais pas le droit d'être aimée, que je n'étais pas 'aimable'", confie l'actrice, qui a récemment été honorée à Berlin. Pour s'en remettre, Juliette Binoche a dû effectuer un gros travail sur elle-même : "Je n'ai pu passer cette épreuve qu'en reconnaissant et en acceptant que j'avais le droit d'être aimée, donc de mettre mon coeur à nu, et que j'étais fondamentalement 'aimable'." La comédienne n'a d'ailleurs pas peur de qualifier cette déception amoureuse de "rude épreuve !". Pudique, elle ne révèle néanmoins pas quel est l'homme qui l'a tant fait souffrir.

Juliette Binoche a vécu plusieurs histoires d'amour connues, dont celle avec André Hallé, marquée par la naissance de Raphaël le 2 septembre 1993, celle avec Benoît Magimel dont leur fille Hannah fut le fruit en décembre 1999 ou encore celle avec le réalisateur Santiago Amigorena, qui n'est autre que l'ex-mari de Julie Gayet. Et, aux dernières nouvelles, Juliette Binoche est en couple. "J'ai une relation amoureuse qui commence à durer", confiait-elle dans une interview accordée au Journal du dimanche en février dernier.

Renoncer au prince charmant

Suite à cette déception amoureuse, Juliette Binoche a été contrainte de repenser sa façon de voir l'amour et les relations à deux. "J'ai dû accepter de renoncer au prince charmant et d'aimer et d'être aimée autrement. Que tout ne soit pas parfait comme une image d'Épinal, avec la maison, la voiture et les enfants. J'ai mis du temps !", avoue-t-elle. Son bonheur ne se trouve pas dans la norme trop souvent imposée : "Je ne peux pas être enfermée dans une convention, dans une image parfaite. Ce n'est pas moi. Et la vie n'est pas faite comme cela. Et la vie n'est pas faite comme cela !" Et, à 55 ans, Juliette Binoche a encore toute la vie devant elle !

L'intégralité de l'interview de Juliette Binoche est à retrouver dans le numéro de janvier 2020 du magazine Psychologies.