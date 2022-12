Emmanuelle Béart n'oublie pas son ex-mari Michaël Cohen malgré la rupture : sa dédicace rien que pour lui...

Mardi 13 décembre, l'acteur Michaël Cohen célébrait ses 52 ans. Un anniversaire que son ex-femme Emmanuelle Béart lui a souhaité sur Instagram. "Happy Birthday", lui a-t-elle écrit dans sa story, tout en partageant une photo de lui, en noir et blanc (voir le diaporama). Un beau geste, alors que les deux artistes sont séparés depuis plusieurs années (ils ont été mariés de 2008 à 2011). Mais malgré cette rupture, ils sont restés en bons termes, notamment pour le bien de leur fils Surafel, né en Ethiopie en 2009, qu'ils ont adopté alors qu'il n'avait que 8 mois (en janvier 2010).

Ils s'étaient d'ailleurs réunis pour ses 13 ans en mars dernier. "Fiers de notre petit grand", avait commenté l'actrice césarisée pour son rôle dans le drame Manon des sources de Claude Berri, en postant une photo d'elle avec son fils et son ex-mari. "One more. 13", écrivait de son côté écrit Michaël Cohen en légende d'une photo de son fils soufflant ses bougies, posées sur un gâteau au chocolat agrémenté de plusieurs friandises. "Fierté", avait ajouté la mère du petit garçon dans la section réservée aux commentaires.