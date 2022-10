Emmanuelle Béart avec son fils Surafel (13 ans) : rare photo pour leur retour en Ethiopie, où elle l'a adopté

C'est un très beau voyage que semblent avoir entamé Emmanuelle Béart et son fils Surafel.

Dimanche 23 octobre 2022, l'actrice française de 59 ans s'est emparée de son compte Instagram pour y publier une photo d'elle avec son plus jeune fils. C'est dans sa story qu'Emmanuelle Béart a dévoilé ce selfie, elle qui ne s'affiche pas souvent avec ses enfants. Sur l'image, on découvre confortablement installé dans un avion. L'actrice précise qu'elle et son fils voyagent avec Ethiopian Airlines, ce qui laisse largement suggérer que le duo est en route pour l'Ethiopie (voir le diaporama). Une destination qui ne doit rien au hasard puisque ce pays d'Afrique occupe une place très importante dans l'histoire familiale d'Emmanuelle Béart.

En 2010, alors qu'elle est mariée à Michaël Cohen, la grande actrice décide d'adopter un petit garçon en Ethiopie, Surafel, alors qu'il est âgé de 8 mois Emmanuelle Béart a toujours su qu'elle adopterait son troisième enfant. "Je me suis toujours dit que j'aurai deux enfants et que j'en adopterai un troisième !", avait-elle déclaré des années avant au magazine ELLE. Un souhait qu'elle a donc exaucé, pour son plus grand bonheur, celui de Surafel, mais aussi pour celui de Michaël Cohen, de qui elle a fini par divorcer.

Maman de deux autres enfants - Nelly, qu'elle a eue en 1992 avec Daniel Auteuil, et Yohann, né en 1996 de sa relation avec David Moreau - Emmanuelle Béart est restée proche de son ex-mari. Elle le retrouve notamment pour célébrer les grands évènements concernant Surafel, comme son anniversaire.

C'est ensemble qu'Emmanuelle Béart et Michaël Cohen avaient fêté les 13 ans de leur grand garçon en mars dernier.